詠勝2號輪船長維修配電盤失足身亡 運安會報告：未設防墜措施

詠勝2號船長模擬事故發生經過示意圖。（圖擷取自運安會詠勝2號漁船於香港外海船員傷亡事故調查報告）

去年11月5日一艘國籍漁船「詠勝2號」在香港外海作業，輪機長在機艙樓梯間維修配電盤時，從樓梯跌落受傷昏迷，送醫後仍不治死亡；國家運輸安全調查委員會發布調查報告顯示，其未進行維修作業風險評估、未設置防墜落防護設施，且作業時以不穩定姿勢施工所致。

回顧事件，去年11月5日約凌晨0點30分許，一艘國籍漁船詠勝2號，漁船統一編號CT7-0348，IMO編號8985359，總噸位732，船上載有16名人員（包括本國籍船長與輪機長各1名，及外籍船員14名），於香港錨地東南方約57浬處。輪機長與1名船員於機艙樓梯間維修配電盤時，輪機長從樓梯跌落受傷昏迷，現場人員立即施予急救，再經香港救援直升機送醫，送醫後仍不治死亡。

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運安會調查發現，輪機長未進行維修作業風險評估，即於具墜落風險的樓梯間執行配電盤維修，且未設置防墜落防護設施，作業時以一腳踩踏樓梯踏面、另一腳踩於牆面凹槽之不穩定姿勢施工，過程中右腳於牆面凹槽滑動失去支撐，致墜落至樓梯底部。

運安會研判，輪機長墜落過程中疑似頭部碰撞樓梯，造成頭部出血並陷入昏迷，經現場急救後送醫院搶救，仍因傷重不治。

運安會表示，雖然詠勝2號船東獲知輪機長跌倒後昏迷後，隨即向漁業署通報，但當日上午獲知輪機長罹難結果後，未更新通報資訊給漁業署，致未能完整履行漁船事故通報義務。

運安會建議和玖漁業有限公司，應強化船隊人員維修作業程序並加強安全宣導，確保船員於進行設備維修時能提供必要的防墜落防護設施，以確保船員人身安全。

至於漁業署，運安會建議，應強化國籍漁船發生海難事故通報機制，如制訂事故初報、續報及作業流程，並加強向漁船所有人宣導一般事件、急難事件及緊急事件應通報事項。同時，應強化漁船船員在職專業訓練，如增加船員高空作業安全課程，以提升作業安全。

輪機長工作姿勢與樓梯踏面示意圖。（圖擷取自運安會詠勝2號漁船於香港外海船員傷亡事故調查報告）

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