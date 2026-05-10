彰化婦人住家清出3噸垃圾後驚見「秘境」 鄰轟「家屬出來面對」

和美婦人住處垃圾山清除後竟還有「秘境」，倉庫間垃圾與回收物堆積如山。（賴清美提供）

彰化縣和美鎮1名婦人長期在住家門口堆放大量垃圾、回收物形成垃圾山，也造成鼠輩橫行，令街坊苦不堪言，日前環保局會同和美鎮清潔隊強制清出約3公噸垃圾，不料才隔天住家門口又出現許多回收物，更誇張的是，縣議員賴清美今天（10日）前往勘查發現其住家內竟還有另一座「垃圾山」，街坊怒轟婦人的家屬「出來面對」，婦人應有囤物症，家屬應該協助其就醫，而非放任不管；他們不是代罪羔羊，沒必要長期忍受臭氣、老鼠與蟑螂橫行。

和美清潔隊日前共清出總重量約2910公斤垃圾與回收物，代清理費約1萬1千元，環保局則指婦人先前被要求限期於5月5日前改善，但遲未清理，6日複查時現場依舊堆滿回收物，因此認定連續違規，依法裁處6千元罰鍰。

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清潔隊表示，婦人居住的房屋為家人所有，門前堆置區域則是建商當年預留的巷道空間，林婦長期囤積回收物，他們去年1月、4月、7月，以及今年1月，都進行強制清運，日前執行第5次。

縣議員賴清美今天前往婦人住家勘查，發現其住處門前空間雖然已被清潔隊清除過，但現場又多出不少垃圾與回收物，最令她意外的是，婦人住處內竟然還有另一處堆積垃圾、回收物的「秘境」，讓賴清美看傻眼，直呼客廳與倉庫間都堆滿雜物，到底要怎麼通過？

鄰居還是抱怨連連說，儘管日前已經清除大半，但才隔一天門前就已經開始擺雜物，不知道還能撐多久，要求婦人的家人應該要出來面對，協助婦人就醫。她們鄰居不是代罪羔羊，不需要長期忍受這種臭氣沖天，老鼠蟑螂橫行的苦難。

和美婦人住家垃圾山清除後，短短幾天又「長」出一堆回收物。（賴清美提供）

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