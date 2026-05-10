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    首頁 > 生活

    把握母親節好天氣！ 這天起「連4天」滯留鋒籠罩全台濕答答

    2026/05/10 11:46 記者黃宜靜／台北報導
    一週降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

    一週降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

    母親節整體天氣不錯！中央氣象署預報，今天（10日）、明天（11日）東北季風減弱，各地回溫，僅迎風面地區及午後山區有雨，到了週二至週五受到滯留鋒面影響，各地轉為有雨天氣，尤其週三、週四雨勢最為明顯，中部以北有較大雨勢發生，預計週六鋒面遠離，屆時又會轉為迎風面有雨，其他地區多雲到晴的天氣。

    氣象署預報員曾昭誠表示，今天東北季風減弱，台灣附近雲量減少，各地白天溫度回升，台灣轉為偏東風環境，今天、明天迎風面東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨，另外今天大台北地區、基隆北海岸仍有零星降雨，整體而言雨勢有所趨緩。

    曾昭誠指出，目前台灣東方海面至華南一帶地區有較長的雲帶發展，是未來可能會影響台灣的滯留鋒，預估週二會移動到台灣附近，各地降雨機率將再度提高、天氣轉為不穩定，週二中部以北轉為容易有雨，特別是「週三、週四兩天是未來一週天氣最不穩定的兩天」，滯留鋒面在台灣上空徘徊，各地都有雨，到了週五滯留鋒可能移動到台灣較南邊的位置，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

    曾昭誠表示，週六鋒面遠離，台灣又轉為偏東風環境，因此迎風面東半部、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨，另外，基隆北海岸有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

    溫度部分，曾昭誠說，今、明天各地白天30度左右，南部近山區可達33度，到了週二至週五轉為有雨的天氣，因此北部、宜蘭白天將降至25度左右，中南部仍維持28-30度，未來一週早晚仍維持約20至23度。

    曾昭誠提醒，明天清晨台南以北、明天晚上到週二清晨馬祖易有低雲或局部霧影響能見度；另外，明天、週二東部、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島有長浪發生的機率，請注意。

    未來一週溫度趨勢。（圖由氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（圖由氣象署提供）

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