不再是炮灰山！北港朝天宮迎媽祖贊炮灰106噸 再創歷年新低

北港鎮清潔隊在遶境活動後趕緊派員清掃，今年共清出106噸炮灰，再創歷年新低。（圖由北港鎮清潔隊提供）

國定重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」5月5、6日登場，北港鎮清潔隊統計，2天街區信眾及18處炮點燃放鞭炮所遺留炮灰，清掃約106公噸，較去年少約3公噸，更是創下最新低。鎮長蕭美文表示，民眾環保意識抬頭，會持續宣導鞭炮減量。

每年朝天宮媽祖南北巡遶境，都會吸引成千上萬民眾參與，甚至部分信眾會購買鞭炮來燃放「贊炮」，這也因此會產生大量的炮灰，此次公所清潔隊從6日起就針對北港鎮區進行炮灰清掃。

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清潔隊長黃正耀指出，今年北港朝天宮迎媽祖遶境活動，共設有18個炮站，主要都集中在朝天宮附近，並避掉交通重要路口及學校等地，此外活動行前，朝天宮、北港消防分隊、北港分局都有召集炮站負責人開會宣傳，注意燃放規則，更盼減少施放。

黃正耀指出，6、7日清潔隊執行街區清掃，清理下來共有106公噸炮灰，根據以往紀錄，2022年130公噸、23年136公噸、24年飆升至162公噸，去年109公噸，今年因炮點比去年減少3處，因此炮灰累計又再下歷年低點，目前炮灰堆暫置於清潔隊，僅有半層樓高，待火藥已無後，將會運至焚化爐處理。

鎮長蕭美文表示，初步分析，因行前民眾欲申請炮點，需要嚴格執行施放後需灑水車、更需要落實鞭炮減量政策，加上有賴民眾們現在環保意識抬頭，才讓炮灰累計再創低點，會持續向民眾宣導可改以其他方式取代燃放鞭炮，既能慶祝宗教盛事，也能響應環保。

當地民眾表示，近兩年可以明顯感受到遶境活動燃放鞭炮的情況越來越少，雖然沒有過節的氣氛，不過對於整體的環境與空氣品質改善不少，且以往運到清潔隊的炮灰堆上看兩層樓高，像是座小山，今年只有半層樓，可見大家越來越有環保概念。

北港鎮清潔隊在遶境活動後趕緊派員清掃，今年共清出106噸炮灰，再創歷年新低。（圖由北港鎮清潔隊提供）

北港鎮清潔隊今年共清掃出106噸炮灰，也創下歷年，炮灰堆也不再是往年的小山，現僅半層樓高。（記者李文德攝）

北港鎮清潔隊在遶境活動後趕緊派員清掃，今年共清出106噸炮灰，再創歷年新低。（圖由北港鎮清潔隊提供）

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