護病比入法 何欣純：落實最重要且當選中市長做到位

民進黨中市長參選人何欣純（右二）談護病比最重要是落實。（記者蘇金鳳攝）

立法院日前三讀通過「醫療法」修正案，三班護病比正式入法，民進黨中市長參選人、立委何欣純表示，有關護病比入法，是不分顏色不分黨派一致共識，但未來如何落實更需要關心，她表示自己未來當選中市長後，台中市的護病比會積極做足、做滿、做到位。

立法院會８日三讀修正醫療法部分條文，除三班護病比入法，違反者依規定處罰並限期改善；民進黨中市長參選人何欣純今天至在議員陳淑華及林祈烽的陪同下至西屯市場送康乃馨給民眾，祝福民眾母親節快樂，她受訪時表示 ，有關護病比入法，是不分顏色不分黨派一致共識，但如何落實更需要關心。

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何欣純指出，在此次修法過程，不管是醫護界、民眾及團體，諮詢委員會的設計被刪掉，在朝野協商時，民進黨要求護理界代表要有一定的比例，被在野黨刪除非常遺憾。

何欣純強調，不過，未來不管中央跟地方，護病比入法後，最重要是護病比要落實才是最重要的，不僅關係護理師的職場環境、薪資福祉、工作公平合理性及工作尊嚴，更關係病患權益。

何欣純表示，她未來當選中市長之後，台中市的護病比會積極做足、做滿、做到位，因為護病比落實才是醫療產業環境及病患權益最佳照顧。

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