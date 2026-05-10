長榮大學攜手數位經濟公司打造南台灣AI生態鏈

數位經濟國際公司創辦人古學林（中左者）與長榮大學校長孫惠民（中右者），簽立產學同意合作意向書。（數位經濟公司提供）

在AI從工具邁向基礎設施的關鍵轉折點，南台灣出現具規模的「AI產業生態鏈整合案例」。由數位經濟國際公司領軍攜手盈萃科技公司、台南長榮大學，並導入國際資本顧問團隊，寄望共同打造1條從「AI系統應用到商業變現再到資本市場」的完整升級路徑。

數位經濟國際創辦人古學林指出，未來的競爭，不只是產品與價格，而是生態系的競爭。數位經濟國際正在把老闆的固定成本，轉化為會自動成長的營收動能。其核心產品「AI營收加速器」，已不再停留在傳統AI的「降本增效」，而是直接切入企業最核心的指標─營收成長。

請繼續往下閱讀...

古學林表示，迄今成果包括有70+加盟體系（服務微型企業）、10000+數位幣用戶與300+微型企業導入AI系統。此系統透過「會員裂變機制＋數位幣經濟＋AI推薦引擎」，讓傳統店家具備自動導流、自動成交、自動回流，將AI從「輔助工具」升級為「營收生成系統」。

盈萃科技並推出「AI智能投顧」，成功將尖端量化交易技術與AI模型深度結合，此套模組為產業與資本市場帶來3大深遠影響，包括AI營收數據「可金融化」、創新商業模型「可被估值」及賦能中小企業「接軌資本市場」。盈萃董事長林政憲認為，AI的下一步不只幫企業賺錢，而是看得懂這些收入。

長榮大學校長孫惠民也說，AI產業的核心，不只是技術，而是人才與應用場景的結合。長榮大學定位為南台灣AI人才的培育搖籃、技術落地，縮短學研與產業界的技術落差。此次產學合作是宣告台灣AI產業開始從單點應用、走向系統級整合與資本化階段，當AI能同時幫企業賺錢、被資本市場理解、持續擴張規模，真正的產業級AI公司，才剛開始出現。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法