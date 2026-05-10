台電「蜘蛛人」起薪破4萬 今年開缺436人

台電2026年新進僱用人員甄試今（10）日登場。（台電提供）

台電今年招募電力新血，2026年新進僱用人員甄試今（10）日登場，台電「蜘蛛人」、「忍者龜」的「配電線路維護」類別本屆開缺最多，預計錄取436人，錄取並完成訓練後正式僱用起薪破4萬元。

甄試分別在台北、台中、高雄、花蓮4考區共8個考場同步舉行。

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台電副總蔡志孟受訪表示，本次甄試有9308人報名，預計錄取769人，今實際到考人數5257人，到考率約56.5%，因此錄取率會從原來約8%上升至14.63%。

蔡志孟表示，今年到考率與往年差不多，近五年到考率落在5成5至6成。

台電說明，為強化供電穩定與電網韌性，持續提升電力服務品質，台電招募電力新血。本次招考將從配電、輸電、電機、綜合行政、會計等14類別網羅769名生力軍，並將再視業務需要，在初（筆）試放榜前公告增額錄取人數。

待遇方面，台電說明，錄取並完成訓練後正式僱用起薪近3.8萬元，從事電力現場工作或具電力相關專業證照者更可破4萬元。

台電分析，本次開缺最多的「配電線路維護」類別預計錄取436人，吸引約1600人報考，搶當台電「蜘蛛人」、「忍者龜」。

台電續指，而競爭最激烈、歷年報考人數最多的「綜合行政」類別，共4703人搶考69個錄取名額，錄取率僅1.47%；同時為落實身心障礙者工作權益保障，綜合行政類另加開26個身心障礙名額，計有447人報考。

台電表示，初（筆）試科目試題及答案，明（11）日起可至甄試網站查詢，預計7月14日公告複試名單，8月4日起舉行複試。

台電說明，複試項目包含複評測試、現場測試、實作測試及口試等；而報考配電線路維護、輸電線路維護、變電設備維護類別者，因工作業務需要，須在複試前取得手排小型車駕照。

台電說明，電力現場作業人員仰賴專業技術及充沛體力，複試階段須通過拉單槓、握力、負重行走及辨色力等測驗，確保渠等可擔負維護供電的重要使命。

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