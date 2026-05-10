媽祖帶他走了！國策顧問嘉義城隍廟榮譽董事長賴永川過世

總統府國策顧問、嘉義城隍廟榮譽董事長賴永川（中）今年春節時與總統賴清德（左）一同發福袋。（資料照，記者蔡宗勳攝）

總統府國策顧問、嘉義城隍廟榮譽董事長賴永川，昨天早上在浴室昏迷，送醫急救後離世，享壽90歲；賴永川擔任過8年嘉義城隍廟董事長，是總統賴清德民間好友，賴總統曾多次來嘉義拜訪，今年2月還一起發福袋，賴永川於昨天農曆三月二十三日媽祖誕辰過世，妻子說，感謝城隍爺、媽祖庇佑，讓賴永川平靜、圓滿的離開人間，友人也說，「是媽祖在生日時帶著賴董離開了」。

賴永川於1970年在共和路開業，店名「炫榮」，因火災而再搬至城隍廟前現址，更名為「永川中藥房」；他為人樂善好施，注重宗教公益，曾擔任2屆8年嘉義城隍廟董事長，2024年8月16日被聘為總統府國策顧問，任期至今年5月19日，在卸任前10天離世。

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嘉義城隍廟總幹事葛永樂說，賴董擔任董事長8年間，認真經營廟務，讓信眾非常肯定愛戴，長期推動公益，社會各界讚譽有佳；賴董平時身體沒什麼病痛，前兩天還在一起聊天，昨天早上城隍廟進行媽祖誕辰團拜，團拜後得知賴董過世，相當不捨，相信是媽祖在生日的大好日子帶著他離開。

與賴永川結為連理65年的賴妻說，昨天早上先生在浴室一直沒出來，家人開門想查看但打不開，用力推開門後發現他已昏迷倒在地上，送醫後不治；先生一生為孩子努力，為城隍爺付出，能夠平靜安詳的離開，家人都很感恩。

總統府國策顧問、嘉義城隍廟榮譽董事長賴永川（右）是總統賴清德民間好友。（資料照，記者林宜樟攝）

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