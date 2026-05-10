被笑「只會打老鼠」 卑南族人有段悲慘歷史

會有打老鼠文化有其歷史背景，族人在獵物前嚴肅向祖先秉告今年成果。（資料照片，記者劉人瑋攝）

「不會打獵，就學卑南族打老鼠好了啦！」台北爆發「安鼠之亂」，擅長打老鼠的卑南族人明顯可以發揮「歷史專長」，如今都市人缺乏的獵鼠長才，又因打老鼠相對打山羌、山豬難度更低，迄今還被其他種族的老人諷刺，其實如今的獵鼠文化有段「不得已」的歷史。族人說，「都市人可以學學族人，就能平定安鼠之亂」、「只是打來的不能吃」。

深諳「鼠道」的南王部落陸姓民眾說，各族群間，特別是老人家都會互相反諷，例如，諷笑熟知野菜的阿美族人「上山以後，只要看到山上沒草就知道是阿美族走過」，「上山發現動物不見，就是布農族走過」、「老鼠都不見了，代表卑南族剛走」，這些玩笑只限族人互相使用，但也代表各族群專長，而布農族以獵大型動物出名，也是極厲害的狩獵族群，老人家會責罵無法帶回像樣獵物的年輕人「去跟卑南族打老鼠算了！」即是如此。

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陸姓原住民解釋族人獵鼠文化，他說，卑南族打鼠的歷史是近100、200年才有，日治時期禁止狩獵，特別是在佐久間佐馬太任總督時「理蕃政策」更甚，族人不能明面上取出刀劍武器，更難正大光明用槍，「刀槍對我們來說，就跟你們漢人的菜刀一樣是生活工具，沒了就沒食物可吃」，一切習俗、活動因此改變。

族人說，例如都蘭部落阿美族的「護衛舞」，如今是成年勇士舉著傘跳舞，當年其實是舉著長矛，而以往卑南族人被禁止用槍才改打老鼠（特別指田鼠「古拉豹」），十個卑南族部落中，以寶桑、南王、利嘉、初鹿打得最兇，「大型動物要用槍，否則太過兇險，沒肉又無法舉行祭典，只能改打小型動物如田鼠」。

演變至今，卑南族狩獵中常可見到成堆田鼠放在祭台上，族人每人神情肅穆，在成堆獵來的老鼠前捧著米酒，向祖先秉告這年來的經過，但和大型獵物「打一隻、所有人吃得飽」不同，成堆老鼠在祭祀後變成烤鼠條、炸、水煮鼠條，馬上就被分完，陸姓族人說，「田鼠再小也是肉，所以只能以量取勝」，如今打老鼠、吃老鼠已經「吃出歷史和感情，母親節送康乃馨不如送『鼠條』，可惜這時候的老鼠味道普通」。

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