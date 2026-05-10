人口成長帶動YouBike需求 新竹縣今年擬增68站點、520輛車

人口成長帶動YouBike需求，新竹縣政府交通處表示，今年擬增設68站點、520輛車。（記者廖雪茹攝）

新竹縣湖口鄉人口持續成長，民眾反映YouBike站點不夠普及，議員何建樺也關切建置規劃；縣府交通處表示，今年規劃與竹北、竹東、湖口、寶山等4鄉鎮市公所合作，站點積極會勘中，預計將增加建置68站、520輛車。

何建樺指出，湖口鄉由於王爺壟新市鎮和新竹產業園區等發展，年輕家庭持續遷入，人口成長快速，如今設籍人口已達8萬5千人，他接獲民眾反映希望擴大YouBike站點和數量，以便因應日常活動與通學、通勤需求。

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交通處表示，YouBike目前遍佈全縣6個行政區，包括竹北市、竹東鎮、湖口鄉、新豐鄉、新埔鎮及芎林鄉，現已設置180個站點，近1600輛車。其中，湖口鄉有18處站點，主要分布於台鐵湖口站北湖站、湖口高中、湖口鄉公所等，鄉公所今年預計出資1千萬元，於鄉內增設7站點、120輛車。

湖口鄉長吳淑君表示，公所初步提出的增設站點建議，包括湖口老街、鄉立游泳池、湖口好客文創園區、湖口高中新校區等多所學校、里集會所與活動中心、以及大型社區等。

交通處長姜禮仙指出，由於人口成長的交通需求，今年規劃與公所合作，分別於竹北（49站）、寶山（9站）、湖口（7站）、竹東（3站），總計建置68站、520輛車。經費皆為公所自籌，尚未確定啟用日期，站點持續會勘中。

湖口鄉長吳淑君表示，公所初步提出的YouBike增設站點建議，包括湖口老街等20處。（記者廖雪茹攝）

新竹縣湖口鄉人口持續成長，民眾反映YouBike站點不夠普及，議員何建樺也關切建置規劃。（記者廖雪茹攝）

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