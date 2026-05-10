「安鼠之亂」是物種失衡、養貓無效 卑南族人：獵人就是生物平衡的刀

族人表示，物種都需要平衡，獵人就是負責平衡的刀，（資料照）

在台東被認為是「老鼠的天敵」的不是貓，而是卑南族人，族人以祭儀時打來如小山般的老鼠祭祈先祖也因此出名，但族人表示，卑南族之所以打老鼠是日治時期被日本人禁止所致，而且非每個卑南族部落皆好此道，「鼠條也不是每部落都在炸」，台北之所以有「安鼠之亂」也是物種失衡，如今「不會打老鼠的貓和人，就等著被老鼠打」。

曾參與多年田野調查的南王部落陸姓族人，本身除了祭儀時上山狩獵，手上的槍還是全台東第一把領有槍牌、「有身分證」的合規槍枝，自己也是深暗「鼠道」，他說，卑南族「鼠道難，難如上青天」。

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以族人對自然、生物的理解鼠道，族人說，生物界都需要平衡，「台北市最多、最常見的生物應該是人類吧！」，台北人又不積極打老鼠，那裡食物又多，老鼠自然養得到處都是，台北也沒有打老鼠文化，當地政府好像也沒有帶頭、找市民一起打（滅）鼠，台北的貓也跟老鼠一樣天天吃飽飽，「那誰打老鼠？不打老鼠就等著被老鼠打」。

但卑南族地區就沒老鼠嗎？族人說，我們是「放任家鼠活著」，和都市人出發點不同，因為「家鼠不能吃、很臭，拿狩獵用的夾子打家鼠，夾子會臭」，只要食物不亂丟、這裡的貓、狗又大部分天天餓，看到老鼠自然會獵殺，沒有一物剋一物自然會大亂，「什麼生物多了，自然環境就會大亂，獵人就是生物平衡的刀」。

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