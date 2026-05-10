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    首頁 > 生活

    黑鮪魚文化觀光季連辦26年 移師小琉球音樂會慶母親節

    2026/05/10 10:24 記者陳彥廷／屏東報導
    「琉住你音樂會」昨天在小琉球的停機坪登場，吸引上千觀眾進場聆聽。（屏縣府提供）

    「琉住你音樂會」昨天在小琉球的停機坪登場，吸引上千觀眾進場聆聽。（屏縣府提供）

    「屏東黑鮪魚文化觀光季」系列活動持續展開，「琉住你音樂會」昨天晚間移師琉球鄉的停機坪舉辦，結合流行音樂演出、特色市集與美食餐車，打造專屬小琉球的夏夜音樂盛會，現場湧入大批登島的遊客及島上居民，縣長周春米也到場共襄盛舉，她說，黑鮪魚文化觀光季已是母親節最應景的產業活動，邀請全台民眾帶媽媽來品嘗，慰勞多年來辛勤，更祝周縣長天下的媽媽「母親節快樂」。

    周春米表示，黑鮪魚文化觀光季邁入第26年，去年將活動舞台延伸到離島，獲得廣大迴響，今年持續深化在地文化與結合觀光，透過音樂與市集形式，讓更多遊客走進小琉球、認識海洋文化，體驗從早到晚專屬海島的熱情與浪漫，也為地方注入觀光動能。

    今年「琉住你音樂會」，由出身小琉球的陳昭瑋擔任主持人，邀請多位實力派與人氣歌手接力演出，包括呂思緯（鼓鼓）、白安、朱海君、林茉曦、馮偉傑、高瑞屏輪番登台，曲風時而抒情、時而動感，從外縣市來到小琉球的遊客們表示，在海島聽音樂格外「chill」十分享受，留下難忘的夏日音樂之夜。並集結在地與特色品牌「Smokycatch 守燻 Island Kitchen」、「嶼衣Islandwear」、「西晒咖啡X海龜燒」、「蜜仔蕃薯糖」、「琉冰手作冰棒」等，讓民眾在享受音樂之餘，品嚐多樣美食、一飽口福。

    縣府傳播暨國際事務處表示，小琉球亦是黑鮪魚重鎮，「第一鮪」船有多年是來自島上船長所捕獲，「琉住你音樂會」不僅是音樂活動，更結合在地產業與觀光資源，打造具海島特色的文化體驗，藉此吸引大量遊客登島，帶動小琉球整體觀光發展，同時屏縣府高鐵假期合作遊程，提供小琉球二日遊選擇，接下來還有多項精彩活動可至請至「屏東黑鮪魚文化觀光季」官方網站或「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書粉絲專頁查詢。

    縣長周春米祝天下的媽媽母親節快樂。（屏縣府提供）

    縣長周春米祝天下的媽媽母親節快樂。（屏縣府提供）

    「琉住你音樂會」昨天在小琉球的停機坪登場，吸引上千觀眾進場聆聽。（屏縣府提供）

    「琉住你音樂會」昨天在小琉球的停機坪登場，吸引上千觀眾進場聆聽。（屏縣府提供）

    「琉住你音樂會」昨天在小琉球的停機坪登場，吸引上千觀眾進場聆聽。（屏縣府提供）

    「琉住你音樂會」昨天在小琉球的停機坪登場，吸引上千觀眾進場聆聽。（屏縣府提供）

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