布丁狗陪你過母親節！ 新北河濱蝶戀季板橋登場

入口處有高達3公尺的布丁狗氣偶裝置，彷彿在花海中迎接遊客。（圖由新北市高灘處提供）

「2026新北河濱蝶戀季・漫舞花間」正於板橋蝴蝶公園登場，新北市高灘地工程管理處指出，今年首度與布丁狗合作，以「漫舞花間」為主題，打造嶄新的蝴蝶地景樣貌，現場滿鋪地景花海及夜間光雕，將河濱公園交織成夢幻的氛圍，邀請民眾即日起至5月24日來河濱公園騎共賞蝶戀季，從白天漫遊到夜晚，與布丁狗一起漫舞花間。

新北市水利局長宋德仁表示，活動邁入第7年，園區透過多樣蜜源植物規劃花海景觀，吸引蝴蝶翩翩飛舞，展現自然生態之美，同時結合夜間光雕，營造白天賞花、夜晚賞燈的雙重體驗，串聯視覺、聽覺與味覺，打造沉浸式的多重感官饗宴。

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新北市高灘處處長黃裕斌表示，今年活動結合布丁狗元素，設置5大主題裝置，打造沉浸式互動體驗，「漫舞花間．幸福迎賓」設於入口處，高達3公尺的布丁狗氣偶裝置，彷彿在花海中迎接遊客；「花漾幸福．夢想升空」以熱氣球造型打造的打卡裝置，結合百日草，象徵遨遊在天際間傳遞幸福；「花間甜夢．幸福層疊」以稻草捲堆疊出來的蛋糕造型，呼應今年是布丁狗30週年，前方搭配種植康乃馨，一起度過溫馨五月；「漫舞花間．祝福留影」結合拍照框與明信片概念，讓民眾在花海中留下影像與祝福；「花間月語．漫舞心願」則以月亮與星星為意象，營造溫柔靜謐的許願空間。

高灘處指出，今天還有多組表演團體及歌手演出，以及市集及多重打卡贈禮，民眾於現場與主題裝置合影，上傳至個人臉書或IG並完成指定任務，就可兌換限量布丁狗派對帽；另呼應母親節，民眾完成指定互動任務可獲得康乃馨造型杯墊，送完為止。

新北河濱蝶戀季於板橋蝴蝶公園登場，夜間光雕讓河濱公園充滿夢幻氛圍。（圖由新北市高灘處提供）

「花間甜夢．幸福層疊」以稻草捲堆疊出來的蛋糕造型，呼應今年是布丁狗30週年。（圖由新北市高灘處提供）

「花漾幸福．夢想升空」布丁狗圓形氣球製作熱氣球裝置。（圖由新北市高灘處提供）

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