桃園下學期第三度調升營養午餐補助 政策推動以來幅度最大優化

桃園市國中小營養午餐免費政策上路3年，今年9月將第3度調升餐費。（資料照）

桃園市率六都之先實施國中小營養午餐免費，每餐費用卻排名在末段班，市長張善政鬆口今年9月（下學期）將第3度調漲每餐費用，市府官員也透露，新學年將推有營養午餐有感升級，並強調「此次升級是政策推動以來，幅度最大的內容優化」，近期將對外公布調整方案。

台北市長蔣萬安今年初宣布，北市將於今年9月起開始實施國中小營養午餐免費，台中、高雄、台南及新北市陸續跟進，桃園市早在2023年2月即已實施，而六都營養午餐每餐補助費用，台北市70至75元，新北市、台中市60元，若加上3章1Q等補助，每餐再提高約10到17元，北市最高每餐達92元。

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議員張曉昀表示，檢視六都營養午餐費用，各縣市如同「軍備競賽」，桃園市率先實施，但餐費51元已在後段，全國各縣市免費營養午餐施行至今，因財政預算及餐費限制衍生諸多問題，例如4菜變3菜、有水果變沒水果、國產肉變進口肉，廚餘處理更增加預算負擔，對許多家長及學生來說，吃得好不好、好不好吃才是重點，市府該思考是要繼續砸更多錢跟各縣市做「軍備競賽」，抑或滾動檢討政策，採市府部分補助、家長部分負擔方式，讓學生餐食可以更好。

議員張碩芳表示，桃園市率先執行國中小營養午餐免費，其他縣市今年也陸續跟進，且實施的情況「更好、更滿」，但在餐費之外，市府更應該把關營養午餐食安，日前有家長陳情午餐有不明物體，才發現營養午餐無法以食安法來開罰，僅能採取違規記點方式，每點只罰500元，對業者來說根本只是行政成本，食安裁罰形同虛設。

張善政強調，營養午餐費用本該隨物價調整，並不是「軍備競賽」，市府也挹注在地優質食材，桃園的營養午餐品質好又不貴，今年9月新的學期開始，市府還會再調整餐費，並讓午餐更有特色、讓小朋友有所期待，至於食安違規僅記點確實是「盲點」，在記點之外，將要求業者找出漏洞補強。

教育局長劉仲成表示，桃園市每餐餐費加上3章1Q等補助，每餐補助達65.3元至69.3元，近期已因應基本工資調漲、物流及食材成本攀升，預擬調升方案中，並將與在地企業組成食材食譜大聯盟，規劃共同打造特色菜單、主廚廚藝指導、知名企業名菜入校等，提升學校營養午餐品質及增加菜色口味的變化性，施行細節近期將對外公布。

官員透露，市府已完成新一波營養午餐升級規劃，除了提升肉類與蛋白質供應，也將導入更具變化性的「幸福餐」概念，包括每週一次「雙主菜」，希望營養午餐不只是吃得飽，而是真正成為孩子每天會期待的一餐。

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