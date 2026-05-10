丹麥青年科學家競賽獲首獎 屏女郭芯妤：隨時準備好、機會來就抓住

郭芯妤對從地球上觀察亮度會有起伏變化的「變星」非常有興趣，一路投入相關研究。（記者羅欣貞攝）

國立屏東女中數理資優班應屆畢業生郭芯妤，4月底代表台灣參加丹麥青年科學家競賽，以「以變星的光變曲線估計金屬豐度：以δ Scuti類型為例」，勇奪國際組首獎及500美元獎金，是該組唯一獲獎作品；有如此研究成果，連評審也讚嘆「妳只有18歲？」。

郭芯妤高一選修太空科學，對從地球上觀察亮度會有起伏變化的「變星」非常有興趣，一路投入相關研究，更利用自己從小學起就陸續接觸與學習的程式設計，在去年10月完成整體研究報告書，透過分析亮度變化推算出變星內部的化學成分，作品參加國際科展投件，獲選代表台灣在4月22日至30日出國比賽。她參加丹麥國家科學中心舉辦的丹麥青年科學家競賽，國際組有來自巴西、盧森堡、挪威的學子。

請繼續往下閱讀...

在頒獎典禮時，主持人問郭芯妤覺得整個旅程如何，她回答「很美好」；郭芯妤表示，這是肺腑之言，在公開展覽與比賽期間，感受到評審和當地學子非常想要了解自己的作品，且展現求知欲，這是很良性的環境，活動安排的課程上，老師問一句、學生回一句，大家都瘋狂舉手，很會表達自己的想法，原來當地學生都有上哲學課，而且年輕人不怎麼滑手機，都令她印象深刻。

想從事能增進人類福祉的工作，對醫療輔具的開發有興趣，郭芯妤已經透過繁星推薦錄取台大醫學工程學系，她表示，接下來要好好為上大學做準備，未來也會想要出國念研究所。

出國比賽獲首獎為郭芯妤的高中生涯劃下完美句點，對於高中生有什麼建議？郭芯妤說，有活動就多參加，這是拓展視野很好的過程，因為國中3年可能一直都在讀書，要在高中3年找到自己喜歡什麼也很困難，所以要多參加活動多去看，「隨時準備好，機會來時就想辦法抓住！」。

屏東女中學生郭芯妤（中）參加丹麥青年科學家競賽，全程以英文解說自己的研究作品。（圖由郭芯妤提供）

屏東女中學生郭芯妤（左）參加丹麥青年科學家競賽，在公開展覽時和參觀者解說、互動。（圖由郭芯妤提供）

屏東女中學生郭芯妤（中）參加丹麥青年科學家競賽，抱回國際組首獎（International Prize Winner）及500美元獎金，是該組唯一獲獎作品。（圖由郭芯妤提供）

台灣今年首度選拔優秀學生參加丹麥青年科學家競賽，屏女郭芯妤抱回國際組首獎與500美元獎金，為該組唯一獲獎作品。（記者羅欣貞攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法