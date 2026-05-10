外界質疑土地一旦劃設農業發展地區受限 苗縣府：並非僵化限制將滾動檢討

針對外界質疑土地一旦劃設為農業發展地區受限，苗栗縣政府表示，將滾動檢討兼顧農業發展。圖為苗縣府第一辦公大樓外觀。（資料照）

針對外界質疑「土地一旦劃設為農業發展地區，未來是否皆不得變更國土功能分區及其分類」，苗栗縣政府工商發展處指出，國土計畫制度在於引導土地有序發展，並非僵化限制，未來將持續透過滾動式檢討機制，兼顧農業發展、產業需求及地方建設，朝向永續發展目標邁進。

苗縣府工商發展處說明，各直轄市、縣（市）政府於擬定國土計畫時，得就未來20年整體發展需求，劃設「未來發展地區」，並於後續辦理通盤檢討時，視實際發展情形及政策需要，適時檢討並調整國土功能分區及其分類，以兼顧地方發展與資源合理配置。

請繼續往下閱讀...

工商發展處指出，針對已劃設為農業發展地區土地，亦非僅限單一使用型態，仍可依據「國土計畫土地使用管制」於符合規定之容許使用項目下，申請使用許可，以促進土地多元且合理利用。

苗栗縣政府工商發展處表示，未來將持續透過公開說明與資訊透明，協助民眾理解國土計畫相關制度，並兼顧農業發展、環境保育及地方產業需求，推動國土資源合理利用。民眾若對自身土地權益或劃設規定有任何疑義，歡迎隨時洽詢工商發展處國土計畫科，由專人提供最詳盡的說明。洽詢電話：037-559909。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法