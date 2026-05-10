彰化縣立圖書館大改造 聯考年代的自習天堂要變了！

彰化縣立圖書館陪伴老彰化人走過高中、大學聯考的求學生涯。（記者張聰秋攝）

對許多老彰化人而言，彰化縣立圖書館不只是借書的地方，更是年輕時為拚聯考、自習熬夜苦讀的共同記憶；這處陪伴彰化人走過數十年的公共空間，今年啟動大規模整修工程，目前已封館施工，縣府預計於今年底完工，以更友善、多元的閱讀空間重新開放。

彰化縣文化局表示，縣立圖書館自3月起暫停入館使用，包含館內空間與停車場同步停用，施工期間設置臨時服務台，民眾可透過線上系統預約借書，降低對閱讀服務的影響。

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此次整修重點在改善閱讀環境改善，施工範圍主要1、2樓層。文化局指出，地下室研習班空間將重新整建，1樓大廳動線與使用機能調整，同步增設自助預約取書區及24小時自助還書機；2樓則針對兒童區、嬰幼兒區、青少年區及局部廊道進行改善，因應不同年齡層的讀者需求。

除室內空間外，館舍結構安全亦納入整修。文化局表示，屋頂防水工程將汰換原有FRP浪板，改採鍍鋁鋅鋼板，並針對4樓露台施作防水塗層，改善長年滲水的問題。

這次縣立圖書館的整修獲教育部補助「2025至2026年提升公共圖書館閱讀環境計畫」經費2165萬餘元，另獲內政部國土管理署補助屋頂防水與排水改善工程850萬9000元，兩案同步推動，總經費超過3000萬元。

縣府爭取經費目前進行彰化縣立圖書館整修工程。（記者張聰秋攝）

彰化縣立圖書館目前封館整修中，民眾借還書可在臨時服務台辦理。（記者張聰秋攝）

縣府斥資經費大改造彰化縣立圖書館，目前施工中，預計今年底完工，以全新樣貌重新開放。（記者張聰秋攝）

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