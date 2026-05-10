今明天氣好轉！梅雨季第三波鋒面醞釀 週二中部以北防雷雨

今白天起天氣漸好轉，明各地晴時多雲。（資料照）

今（10日）晨受鋒面尾端雲系影響，桃園以北、宜花及中部山區仍有零星降雨，北海岸較明顯，清晨各地區平地最低氣溫約在19至21度之間，白天起天氣漸好轉，明（11日）各地晴時多雲，預估週二（12日）起梅雨季第3波鋒面醞釀，中部以北轉有局部短暫陣雨。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新洲模式（ECMWF）模擬顯示，今鋒面尾端雲系漸消散，天氣漸好轉、氣溫回升，北海岸、東半部及午後山區仍有局部短暫降雨的機率，今日各地區氣溫如下：北部19至28度、中部20至33度、南部21至35度、東部19至33度。

請繼續往下閱讀...

明各地轉晴時多雲，山區午後仍有局部短暫降雨的機率，週二、三（13日）梅雨季第3波鋒面在北部附近醞釀、並略向南移，北部、東半部及中部依序轉有局部短暫陣雨。週四（14日）鋒面漸北移至北部海面，但大氣很不穩定、中部以北有局部陣雨或雷雨可能；週五、六（15、16日）鋒面再南移，結構雖鬆散，但仍有強對流在台灣附近發展的機率。

預估下週日至週二（17至19日）鋒面遠離，天氣好轉、午後山區仍有局部短暫降雨的機率。由於各國模式末期模擬差異大，且將持續調整，應繼續觀察。

至於第5號颱風「哈格比」動態，吳德榮表示，哈格比在菲律賓東方海面，持續偏西北西進行，將減弱為熱帶低壓，並有逐漸消失的趨勢，對台無威脅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法