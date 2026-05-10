朴子配天宮迓媽祖 聖誕晚會眾星雲集嗨翻天

朴子配天宮媽祖聖誕晚會，鄉親熱情參與。（蔡易餘服務處提供）

立委蔡易餘服務處攜手朴子配天宮攜手辦理年度「朴子迓媽祖」系列活動，9日在配天宮廣場從下午的親子市集到晚間的媽祖聖誕晚會，高潮不斷，吸引大批粉絲與香客共襄盛舉，大家眾人齊心為樸仔媽獻上誠摯祝福，氣氛熱情洋溢。

​蔡易餘表示，今年晚會演出卡司堅強，8日就已有許多粉絲提前抵達朴子等候，不少民眾特地來「嘉」，只為一睹藝人風采，讓市區提前染上濃厚的節慶氣息。晚會登場後，民眾擠滿活動會場，掌聲與歡呼聲此起彼落，充分展現朴子迓媽祖的超高人氣。

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​今年由蔡易餘團隊聯合配天宮規劃「拜媽祖・迺市集・『童』歡樂」活動，結合在地攤販、街頭表演與親子互動體驗。下午時段便吸引眾多家庭熱情參與，現場安排氣球雜技秀、未央視覺特技團立方體演出，以及烤畫、雪花泥、釣魚派對等趣味環節，讓大小朋友玩得不亦樂乎，廟埕周邊充滿歡聲笑語。

​晚間媽祖聖誕晚會由思嘉、選選擔綱主持，邀請孫淑媚、艾薇、吳霏、陳華、邱鋒澤與Coca-Koala可樂熊樂團等知名藝人輪番獻唱，搭配多組舞團的精彩演出，將媽祖聖誕的熱鬧氛圍推向最高潮。

​蔡易餘指出，他特別感謝配天宮、所有演出團隊、志工與熱情參與的鄉親，共同完成這場溫暖的媽祖盛會；期盼未來能持續透過結合親子、市集與藝文演出的形式，吸引更多年輕世代與外地民眾走進廟埕認識媽祖文化，進而帶動地方觀光與商圈發展。

朴子配天宮媽祖聖誕晚會，立委蔡易餘和大家同樂。（蔡易餘服務處提供）

朴子配天宮媽祖聖誕晚會，勁歌熱舞。（蔡易餘服務處提供）

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