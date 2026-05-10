母親節！ 槺榔國小學童獻唱「聽媽媽的話」感動家長落淚

槺榔國小舉辦母親節活動，學童上台獻唱「聽媽媽的話，別讓她受傷」，許多媽媽抱緊子女，感動落淚。（槺榔國小提供）

今天是母親節，台中市清水區槺榔國小周五時提前舉辦母親節活動，學童上台獻唱「聽媽媽的話，別讓她受傷」，讓許多媽媽感動落淚，在台上抱緊子女，在場老師說，此情此景很催淚。

台中市清水區槺榔國小於母親節前夕，舉辦「2026媽咪My Love」母親節系列活動，校方先舉辦「母親節畫作募集」，學童對照顧者的愛化成畫作，入選畫作變成了獨一無二的「愛的咖啡包」，再透過郵寄明信片與大合唱，向每一位守護孩子的母親、家人、師長及愛心志工獻上最誠摯的感激。

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學童在咖啡包上，寫下平時不敢說出口的感謝話，並輪流上台獻上愛的咖啡包給父母，謝謝父母並給愛的擁抱，學童在台上台下大聲合唱周杰倫的歌曲「聽媽媽的話」，在台上的父母抱緊子女，聽到學童唱出「聽媽媽的話，別讓她受傷，想快快長大，才能保護她」，許多媽媽感動落淚。

校方並與郵政單位合作，推動「郵我寵愛媽咪」明信片傳心意活動，學童寫下地址與祝福，將祝福投進郵筒。許多家長說最近已收到這份特別的驚喜，直呼「這是今年收到最棒的禮物」！

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