從茶園到生態 新北文山農場推賞螢遊程

新北市文山農場推出賞螢半日遊行程，包含採茶體驗。（圖由新北市農業局提供）

春夏交替正值螢火蟲活躍季節，新北市農會文山農場螢火蟲季起跑，活動即日起至9月推出「賞螢半日遊」及「純賞螢」2大遊程。其中半日遊以「從茶園到生態」為主軸，安排採茶體驗與DIY，晚間有賞螢導覽，鼓勵民眾走進新店山城，享受茶園風光與夜間螢光的食農遊程。

農業局指出，新北市文山農場位於新店烏來風景線上，擁有純淨水源與層疊梯田景觀，長期推動友善耕作，成功營造適合螢火蟲棲息的生態環境。本次「賞螢半日遊」以「從茶園到生態」為主軸，下午2時30分起展開，安排採茶體驗、農場自由遊園、精緻餐盒、螢火蟲造型卡套DIY、生態故事分享及夜間賞螢導覽；「純賞螢」下午5時30分起報到，晚餐於農場景觀餐廳自理，晚上7時由導覽人員帶領夜探螢火蟲。

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農業局長諶錫輝表示，新北市推動食農教育多元場域發展，結合農業生產、環境教育與休閒觀光，讓市民在食農遊程中感受農業之美。農會推出螢火蟲季不僅是生態觀摩，更是實踐環境永續的重要場域，透過嚴格的燈火管制與交通指揮，確保螢火蟲棲地不受干擾，與自然和諧共存，是新北推廣韌性農業與生態觀光的最佳體現。

「賞螢半日遊」成人優惠價650元、小孩及敬老550元，平日週三、週五再折100元；「純賞螢」成人200元、小孩及敬老125元，線上訂位另享成人折10元、小孩及敬老折5元優惠

農業局補充，為讓賞螢體驗更安全舒適，文山農場每日晚間6時45分至8時實施全區燈火管制，期間禁止車輛進出，欲前往的民眾可透過官網或官方LINE預約。

新北市文山農場長期推動友善耕作，成功營造適合螢火蟲棲息的生態環境。（圖由新北市農業局提供）

新北市文山農場以低干擾紅光照明，降低光害對螢火蟲棲地影響。（圖由新北市農業局提供）

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