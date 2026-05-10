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    首頁 > 生活

    2026法國生活節在高雄 台法華麗卡司首度曝光

    2026/05/10 09:38 記者葛祐豪／高雄報導
    金曲歌后李竺芯將首登「法國生活節在高雄」舞台。（高市府提供）

    金曲歌后李竺芯將首登「法國生活節在高雄」舞台。（高市府提供）

    「2026法國生活節在高雄」將於5月22日至24日登場，今年首度移師衛武營國家藝文中心及都會公園舉行，更邀請到亮眼的台法卡司陣容，金曲歌后李竺芯首度加入演出陣容，知名法國音樂劇歌手John Eyzen、混血爵士女聲張婷雅也將熱情回歸，戶外講座更邀請到台法人氣KOL吉雷米、安娜及阿辰師接力開講。

    高雄市行政暨國際處長張硯卿表示，「法國生活節在高雄」第三年舉辦，已成為高雄具指標性的國際品牌活動。今年擴大規模，在衛武營的全新場域，將音樂藝術與講座結合。

    今年的音樂饗宴從流行爵士到古典交響，卡司陣容亮眼，金曲獎歌后李竺芯首度登上法國生活節舞台，以獨樹一格的「法式台語」風格展現跨文化音樂魅力；深受樂迷喜愛的台法混血爵士女聲張婷雅，將是第三年在活動中登台帶來精湛演出，法國音樂劇歌手John Eyzen及法國樂團Kessada也將強勢回歸。

    今年活動打造「法國小鎮」專區，匯集道地的法式市集，更推出兼具感性與知性的「思辨夜市」。現場安排一系列戶外講座，邀請知名法籍 KOL 吉雷米（Rémy Gils）、安娜（Anna）及阿辰師（Chef Chouchou）與民眾近距離熱情互動；更請來象牙海岸裔的法國作家GAUZ，分享充滿生命力的非洲傳統兒童故事。

    今年法國生活節活動期間，衛武營也迎來國際音樂盛事，5月23日下午3時30分，指揮名家梵志登（Jaap van Zweden）、鋼琴家康特洛夫（Alexandre Kantorow）將攜手世界頂尖的「法國廣播愛樂樂團」於衛武營重磅演出。

    台法爵士女伶張婷雅將連續三年在「法國生活節在高雄」演出。（高市府提供）

    台法爵士女伶張婷雅將連續三年在「法國生活節在高雄」演出。（高市府提供）

    「2026法國生活節在高雄」節目表。（高市府提供）

    「2026法國生活節在高雄」節目表。（高市府提供）

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