離島越南外配阮金釧走出家暴 榮獲全國自強母親

越南外配阮金釧，榮獲自強家庭表揚。（澎湖家扶中心提供）

在離島強勁的海風中，有1位默默撐起家庭的母親-阮金釧。來自越南，初到澎湖時語言不通、人生地不熟，生活的一切都必須從零開始。原以為遠嫁能建立一個安穩的家庭，卻在婚後長期遭受家暴，為了保護孩子不再受傷害，鼓起勇氣離開充滿恐懼的生活，帶著2名孩子搬離住所，重新開始人生。

獨自撐起家庭的道路並不容易，生活在2級離島，工作機會有限，沒有專業技能的她，只能從最辛苦的勞力工作做起。割草、民宿打掃、租車清潔等，只要能多賺一點錢貼補家用，她都願意學、願意做。炎熱的夏天頂著烈日工作，冬天迎著刺骨海風奔波，語言與文化的差異也曾讓她感到孤單，但她始終沒有放棄，因為她知道，自己是孩子唯一可以依靠的人。

請繼續往下閱讀...

長年的辛勞，也讓她的身體逐漸出現警訊，氣喘、高血壓與白內障的困擾，使她在工作與治療之間時常需要咬牙撐著。然而即使身體不適，她仍每天努力工作、按時服藥，只希望能穩定維持家庭生活。

在母親的努力守護下，2個孩子平安長大，大女兒考上大學，在台灣努力求學，積極爭取獎助學金，希望減輕家中的經濟壓力；小兒子高中畢業後待役中，懂事貼心的他，返家時會主動分擔家務，也會釣魚、賣魚貼補家用，陪伴母親度過日常。

阮金釧用行動告訴孩子，即使生活充滿風雨，日子再苦，也要過得有尊嚴。在離島的土地上，她以溫柔與堅毅守護家庭，也成為孩子心中最溫暖、最堅強的後盾。榮獲今年全國自強母親殊榮，真的是逆境中綻放的母愛。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法