首波梅雨助攻！鯉魚潭水庫6天猛增1034萬噸 蓄水達57％

鯉魚潭水庫本週在首波梅雨鋒面助攻下，水庫蓄水6天就增加1034萬噸，蓄水率達57%。（鯉魚潭水庫管理中心提供）

台灣西部今年春雨偏少，造成中部鯉魚潭水庫蓄水明顯偏低，去年同期4月中就已達滿水位，但今年至今蓄水僅約5成多，所幸在今年首波梅雨助攻下，本週陸續在集水區降雨，造成水庫蓄水持續增加，6天蓄水就增加1034萬噸，今天上午7點蓄水達6596萬噸，蓄水率達57%，為水情帶來好消息，民眾都希望接下來梅雨能順利帶來更多降雨。

去年底至今，中部雨量明顯偏少，造成中部水庫蓄水偏低，其中供應苗栗、台中、彰化民生、農業用水的鯉魚潭水庫，蓄水更是持續下探，4月3日時蓄水率只剩25.95%，蓄水量3005萬噸，所幸清明節前後鋒面帶來降雨，讓水庫蓄水明顯增加，不過和去年4月中旬就已經達滿水位相比，今年蓄水仍屬偏低。

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大家殷殷期盼的梅雨，今年首波鋒面本週抵達，5月4日在鯉魚潭水庫集水區降下10.9公厘雨量，5月6日又降下15.4公厘的雨量，在水庫集水區持續進水下，水庫蓄水明顯增加，今天上午7點時，蓄水量達6596萬噸，蓄水率57.12%，6天蓄水就猛增1034萬噸，水位上升3.53公尺，為水情帶來好消息。

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