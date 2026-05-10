為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    媽祖聖誕祭祀大典 連江縣長王忠銘循古禮祭拜

    2026/05/10 08:33 記者俞肇福／綜合報導
    慶祝媽祖聖誕，馬祖境天后宮舉辦媽祖聖誕慶祝活動，連江縣長王忠銘（圖中）主祭。（圖為連江縣政府提供）

    慶祝媽祖聖誕，馬祖境天后宮舉辦媽祖聖誕慶祝活動，連江縣長王忠銘（圖中）主祭。（圖為連江縣政府提供）

    昨天（9日）是農曆三月廿三日，為媽祖聖誕，馬祖境天后宮舉辦媽祖聖誕祭祀大典，現場湧入數百名信眾與遊客共襄盛舉，多間友宮也組成祝壽團前來參拜祝賀，場面莊嚴熱鬧。連江縣長王忠銘擔任主祭官，率領陪祭、與祭人員循古禮進行祭儀，為天上聖母祝壽，並祈求媽祖護佑風調雨順、國泰民安、地方平安。

    祭祀大典於上午10時吉時準時展開，儀仗隊伍莊嚴浩蕩，自宮門整齊出發，在鑼鼓聲中展現傳統宗教文化氣勢。由王忠銘擔任主祭，副縣長陳冠人、馬防部指揮官尹昌榮、天后宮廟委會主委曾林官、副議長林明揚、議員陳書建、曹丞君、馬管處處長洪志光、南竿鄉長林志東，以及各宮廟主委與代表共同陪祭，虔誠向媽祖娘娘獻上祝壽敬意。

    來自桃園的張小姐表示，自己是虔誠媽祖信徒，日前才剛參加完苗栗白沙屯拱天宮及台中大甲鎮瀾宮遶境，此次來馬祖旅遊恰巧遇上媽祖聖誕祭祀大典，感到十分幸運，也深刻感受到媽祖庇佑與馬祖濃厚的人情味，為旅程留下難忘回憶。

    另外，「媽祖在馬祖」擲筊大賽昨天下午在馬祖天后宮內舉行，現場100個名額全數爆滿，比賽結果由劉增全以6個聖筊奪冠，獲得8888元獎金，第二名則以5個聖筊獲得6,666元，全場歡騰。

    「媽祖在馬祖」擲筊大賽昨天下午在馬祖天后宮內舉行，比賽結果由劉增全（中）以6個聖筊奪冠，獲得8888元獎金。（連江縣政府提供）

    「媽祖在馬祖」擲筊大賽昨天下午在馬祖天后宮內舉行，比賽結果由劉增全（中）以6個聖筊奪冠，獲得8888元獎金。（連江縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播