媽祖聖誕祭祀大典 連江縣長王忠銘循古禮祭拜

慶祝媽祖聖誕，馬祖境天后宮舉辦媽祖聖誕慶祝活動，連江縣長王忠銘（圖中）主祭。（圖為連江縣政府提供）

昨天（9日）是農曆三月廿三日，為媽祖聖誕，馬祖境天后宮舉辦媽祖聖誕祭祀大典，現場湧入數百名信眾與遊客共襄盛舉，多間友宮也組成祝壽團前來參拜祝賀，場面莊嚴熱鬧。連江縣長王忠銘擔任主祭官，率領陪祭、與祭人員循古禮進行祭儀，為天上聖母祝壽，並祈求媽祖護佑風調雨順、國泰民安、地方平安。

祭祀大典於上午10時吉時準時展開，儀仗隊伍莊嚴浩蕩，自宮門整齊出發，在鑼鼓聲中展現傳統宗教文化氣勢。由王忠銘擔任主祭，副縣長陳冠人、馬防部指揮官尹昌榮、天后宮廟委會主委曾林官、副議長林明揚、議員陳書建、曹丞君、馬管處處長洪志光、南竿鄉長林志東，以及各宮廟主委與代表共同陪祭，虔誠向媽祖娘娘獻上祝壽敬意。

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來自桃園的張小姐表示，自己是虔誠媽祖信徒，日前才剛參加完苗栗白沙屯拱天宮及台中大甲鎮瀾宮遶境，此次來馬祖旅遊恰巧遇上媽祖聖誕祭祀大典，感到十分幸運，也深刻感受到媽祖庇佑與馬祖濃厚的人情味，為旅程留下難忘回憶。

另外，「媽祖在馬祖」擲筊大賽昨天下午在馬祖天后宮內舉行，現場100個名額全數爆滿，比賽結果由劉增全以6個聖筊奪冠，獲得8888元獎金，第二名則以5個聖筊獲得6,666元，全場歡騰。

「媽祖在馬祖」擲筊大賽昨天下午在馬祖天后宮內舉行，比賽結果由劉增全（中）以6個聖筊奪冠，獲得8888元獎金。（連江縣政府提供）

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