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    首頁 > 生活

    50億高雄港旅運中心「裙樓」完成招商 這2家公司進駐

    2026/05/10 08:36 記者洪定宏／高雄報導
    高雄港旅運中心分為直聳的塔樓（左）及橫式的裙樓（右）。（記者洪定宏攝）

    高雄港旅運中心分為直聳的塔樓（左）及橫式的裙樓（右）。（記者洪定宏攝）

    造價高達50億元的高雄港旅運中心，已成為高雄重要地標，建物分為15層樓高的塔樓（辦公空間）、6層樓高的裙樓（旅運設施），雖然已營運3年，但樓層規劃多次變更，台灣港務公司4月29日送交立法院交通委員會最新樓層使用狀況出爐，目前裙樓的商業空間已全部完成招商，由承億酒店公司及澎坊公司進駐。

    台灣港務公司表示，澎坊公司負責經營出入境管制區內的2樓免稅店，招商面積121平方公尺，因為在管制區內，僅提供郵輪旅客購物。承億酒店公司招商面積共1300平方公尺，涵蓋懸挑區A區的3樓、6樓與B區3樓、4樓，屬於公共空間。

    塔樓辦公空間部分，3樓至5樓分別為郵輪國際會議廳、台灣港務公司培訓中心、台灣港Ports館；6樓及7樓面積共約3300平方公尺，提供科技與金融產業承租，也規劃會展中心或商辦；8樓至14樓由台灣港務公司及遠傳電信公司進駐；15樓面積998平方公尺，規劃360度景觀咖啡廳，預計今年第四季招商。

    另外，塔樓與裙樓共用的地下2層為停車場，外包經營；1樓及2樓為出入境大廳、辦公區、管制區。

    高雄港旅運中心各樓層的最新規劃。（記者洪定宏翻攝）

    高雄港旅運中心各樓層的最新規劃。（記者洪定宏翻攝）

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