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    「美生菜殺美生菜」！崙背地標遭菜車撞斷 網笑爆：相煎何太急

    2026/05/10 07:55 記者李文德／雲林報導
    美生菜小子被裝載美生菜的貨車撞斷，網友們笑爆「美生菜殺美生菜」。（圖由民眾提供）

    美生菜小子被裝載美生菜的貨車撞斷，網友們笑爆「美生菜殺美生菜」。（圖由民眾提供）

    雲林縣崙背鄉新豐社區約10年前，斥資20萬元製作地標「美生菜小子」，豈料近日這尊美生菜小子卻攔腰折斷，引起議論。原來事實真相是遭一輛載著美生菜的貨車，不小心擦撞而毀損。這段趣事被發在網路上引起熱烈迴響。網友笑爆「本是同根生，相煎何太急」。

    「美生菜小子」意象的石墩上，大大寫著「新豐社區歡迎您」，不過往上一看，「美生菜小子」卻已經被攔腰折斷，僅留下半身還在石墩上，上半身躺在圍牆上，甚至鋼筋「臟器」還外露，民眾見狀先笑說「傷重不治」。

    社區前理事長林樹木指出，新豐社區靠近「美生菜的故鄉」麥寮，10年前協會斥資約20萬元，請水泥雕塑師阿峰花費近兩個月製作入口意象「美生菜小子」及圍牆，但前幾天有輛載著美生菜的貨車，經過這座地標後要轉彎，卻不慎撞倒，真的變成「美生菜撞美生菜」。

    林樹木表示，目前還在討論是否重做一尊美生菜小子，並與肇事的司機討論相關賠償費用，考量現在要做回原本規格，可能不只20萬元，因此朝向做比較小型的「美生菜小子」。

    這樁趣事也被創作者阿峰發上社群平台Threads，更呼籲民眾開車千萬要小心。此文一出引起熱烈迴響，網友笑爆更引用《後宮甄嬛傳》安陵容說「皇后殺了皇后」的圖片，笑說是「美生菜殺了美生菜」，更笑「本是同根生，相煎何太急」。

    此外，留言版面也成「各地吉祥物報平安大會」，比如「元長蒜頭超人沒事」，還有網友要各吉祥物注意安全，像是「萬丹鄉紅豆王子要注意紅豆車」、「台南虱目魚小子下次要遠離虱目魚車」，創意滿分。

    崙背新豐社區美生菜小子遭裝載美生菜的貨車撞斷，圖為毀損前圖片。（圖由民眾提供）

    崙背新豐社區美生菜小子遭裝載美生菜的貨車撞斷，圖為毀損前圖片。（圖由民眾提供）

    美生菜小子被裝載美生菜的貨車撞斷，網友們笑說「本是同根生，相煎何太急」。（圖由民眾提供）

    美生菜小子被裝載美生菜的貨車撞斷，網友們笑說「本是同根生，相煎何太急」。（圖由民眾提供）

    崙背新豐社區美生菜小子遭裝載美生菜的貨車撞斷，圖為毀損前圖片。（翻攝Google map）

    崙背新豐社區美生菜小子遭裝載美生菜的貨車撞斷，圖為毀損前圖片。（翻攝Google map）

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