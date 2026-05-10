母愛化作果香！劉彥雯為罕病女兒熬果醬 贏得柑橘果醬大賽金獎

劉彥雯將母愛化作果香，用果醬陪伴罕病女兒成長，甚至全家出國去參加頒獎典禮。（劉彥雯提供）

來自高雄旗山的「小甜心手工果醬」，創辦人劉彥雯是一位母親，因女兒患有罕見疾病，一邊在家照顧孩子一邊製作果醬，後來因疫情影響，果醬訂單雪崩式下滑，趁著空窗期將果醬寄到英國去參加世界柑橘果醬大賽，這項賽事被譽為「果醬界的奧斯卡」，卻意外拿到世界大賽銅獎，今年更以「翠玉金檸」、「夏柑情柚」兩款果醬拿到金獎、銀獎則是「黑金耀橙」果醬獲得，不僅讓台灣的果醬在國際舞台發光發熱，也讓世界驚豔到台灣水果王國的實力。

我是用果醬陪伴孩子成長，劉彥雯表示女兒出生後被診斷出罕見疾病，會影響心臟、血管與肌肉發展，醫生建議要補充足夠營養，避免不必要的添加物食品，當時我跟先生孩子居住位於偏鄉，左右鄰居都會敦親睦鄰會送來很多水果給我們，像是鳳梨、百香果、芒果、香蕉等，因為水果實在太多吃不完也浪費，於是我將水果做成果醬放在優格裡面給孩子吃，甜甜的果醬孩子吃了也很喜歡。

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由於那個時候女兒還小，三不五時要常常跑醫院，正常工作也不能常常臨時請假，所以我覺得那時候做果醬對我來說是很好的創契機，加上製作果醬是需要時間去熬煮、熟成、製作，它可以讓我有時間一邊做果醬一邊陪伴照顧小孩，也不會耽誤孩子回診的時間。

一開始我也是從家庭廚房開始做起，那個時候果醬對我來說不是一個穩定的工作，假日有市集就去擺攤才有曝光機會，2019年至2022年因為疫情影響，政府宣布禁止群聚，當時只能線上販售，以往聖誕節都是我們的旺季，但因為疫情不能群聚擺攤，訂單瞬間減少，出現了空窗期，於是先生問說，要不趁這次空檔要我們將果醬寄去國外來參加比賽？劉彥雯就抱持著志在參賽，沒有一定要得獎的心態將果醬寄到英國與日本去參賽，順便了解自己做的果醬跟全世界的職人手藝跟風味程度的落差在哪裡，很幸運的第一年參加世界柑橘果醬大賽就拿到了銅獎，同年寄去日本參賽的亞洲賽事，也拿到了金獎，這對我自己來說是很大的鼓勵與信心，當下非常開心。

於是自 2022 年起，我們的品牌「小甜心手工果醬」憑藉著對台灣柑橘風味的極致演繹，寫下連續四年蟬聯「日本柑橘果醬大賽」金獎殊榮的輝煌紀錄。經過這幾年陸續得獎後，果醬訂單也漸漸回穩，思考後覺得果醬好像可以讓我持續做下去，因為它除了可以讓我陪伴、照顧孩子，也讓我可以接觸更多農友，並傳遞這片土地的故事給大家知道。

今年2026我們以「翠玉金檸」、「夏柑情柚」兩款果醬拿到金獎、「黑金耀橙」則是拿到銀獎的好成績，心中仍充滿感謝與感動。「翠玉金檸」由三寶柑、翠玉烏龍（台茶13號）製作而成，保留了類似黃檸檬的清香與細緻果肉，卻沒有檸檬的苦澀感；「夏柑情柚」是一款強調「酸、甜、苦」層次感的果醬，成分是柑橘日向夏與三寶柑、嘉義葡萄柚製作而成；「黑金耀橙」大膽結合了高雄六龜本土胡椒與多種柑橘製作，入口先是柑橘輕快的酸甜躍動，隨即迎來本土胡椒獨有的辛香閃點，果香中帶點微麻感中收尾。

「小甜心手工果醬」創辦人劉彥雯，今年已「翠玉金檸」、「夏柑情柚」兩款果醬拿到金獎、「黑金耀橙」則是拿到銀獎的亮眼好成績。（記者李惠洲攝）

金獎果醬「夏柑情柚」（左）以日向夏與三寶柑支撐起飽滿的果感，並加入嘉義葡萄柚，利用其微苦特質勾勒出味道的深度；「翠玉金檸」（右）以三寶柑為基底加入南投豐裕名茶的翠玉烏龍，柑橘的酸甜相互襯托，中後段則帶有優雅的茶韻與回甘。（記者李惠洲攝）

金獎果醬「夏柑情柚」（左）以日向夏與三寶柑支撐起飽滿的果感，並加入嘉義葡萄柚，利用其微苦特質勾勒出味道的深度；「翠玉金檸」（右）以三寶柑為基底加入南投豐裕名茶的翠玉烏龍，柑橘的酸甜相互襯托，中後段則帶有優雅的茶韻與回甘。（記者李惠洲攝）

銀獎果醬「黑金耀橙」是款致敬台灣在地歷史的「山林系」果醬，大膽結合了高雄六龜本土胡椒與多種柑橘，入口先是柑橘輕快的酸甜躍動，隨即迎來本土胡椒獨有的驚豔辛香。（記者李惠洲攝）

劉彥雯老師榮獲「日本柑橘果醬大賽」金獎殊榮，親自飛到日本參予頒獎典禮。（劉彥雯提供）

小甜心手工果醬憑藉著對台灣柑橘風味的極致演繹，多次拿到國際果醬大賽金獎殊榮的輝煌紀錄。（記者李惠洲攝）

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