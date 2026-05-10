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    首頁 > 生活

    苗栗竹南5/13大型徵才登場！19家大廠釋出千個職缺

    2026/05/10 07:23 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗竹南5/13大型徵才登場！19家大廠釋出千個職缺　瞄準高薪科技業。（竹南鎮公所提供）

    苗栗竹南5/13大型徵才登場！19家大廠釋出千個職缺　瞄準高薪科技業。（竹南鎮公所提供）

    想要返鄉就業或挑戰科技大廠高薪的民眾請注意！苗栗就業中心將於5月13日上述五9點至下午1點在竹南科學園區舉辦「115 年苗栗地區現場徵才活動」，共邀集 19 家知名企業，提供超過 1000 個優質職缺，涵蓋半導體、製造工程及餐飲服務等多樣化領域，規模盛大。

    竹南鎮公所表示，徵才活動地點設於 竹南科學園區行政服務中心 2 樓（科研路 36 號），參與陣容極具競爭力，包含半導體設備廠漢民科技、京鼎精密，以及封測大廠矽品精密、京元電子、超豐電子等。此外，還包括恩茂科技、康普材料，以及知名連鎖品牌築間餐飲，不僅為社會新鮮人提供入行機會，也為尋求職涯突破的轉職者提供多元平台。

    為了提升面試效率並響應環保，主辦單位特別推出「職缺電子書」服務。民眾只需事先註冊，即可透過手機隨時瀏覽所有職缺詳情，快速鎖定心儀的應徵目標。

    竹南鎮公所建議，求職者可事先準備多份簡歷，增加面試媒合機會，現場亦設有諮詢專線（037-358395），供民眾洽詢相關細節。

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