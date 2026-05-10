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    首頁 > 生活

    超期待！中部最大國際標準滑冰場營運時間敲定了

    2026/05/10 07:22 記者蘇孟娟／台中報導
    北屯國兒運打造中部最大室內滑冰運動競賽場館，7月可望營運。（市府提供）

    北屯國兒運打造中部最大室內滑冰運動競賽場館，7月可望營運。（市府提供）

    台中市斥資逾9億打造第10座國民暨兒童運動中心「北屯國民暨兒童運動中心」，最大亮點為設置「中部最大室內滑冰運動競賽場館」，符合短道競速滑冰、冰上曲棍球、花式滑冰及冰壺等國際賽事規格，補足中南部長期缺乏標準滑冰場的需求，運動局指出，目前已進入設備全負載測試，並積極進行室內裝修作業，預計今年暑假7月正式營運。

    台中市運動局長游志祥表示，中南部長期缺乏標準滑冰場，特地在北屯國兒運規劃中部最大室內滑冰運動競賽場館，滑冰場設計導入多項國際級規格，包括設置於地下1樓的下沉式空間，可有效降低氣流外洩影響、提升溫控穩定性；同時採用雙層隔熱屋頂及庫板牆體保溫系統，符合國際滑冰場建造標準；並引進國際知名品牌電動洗冰車，兼顧整冰品質與室內空氣安全。未來場館營運也將導入日本SEGA集團「Sonic音速小子」品牌授權，提升整體空間趣味性與國際識別度。

    游志祥指出，北屯國兒運的滑冰場，符合短道競速滑冰、冰上曲棍球、花式滑冰及冰壺等國際賽事規格，未來除可作為台中市選手專業培訓及競賽場地外，也將開放市民體驗冰上運動，兼具專業與休閒功能。

    此外，運動局表示，館內綜合球場具備多項亮點設計，採用升降式LED照明設備，游泳池結合先進建築技術及環保理念，池壁採不鏽鋼製成，並將滑冰場冷凍主機熱回收，再利用於泳池系統預熱；整體空間規劃結合北屯地形意象，打造流暢動線與全齡友善的多功能運動環境，滿足各年齡層使用需求。

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