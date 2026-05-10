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    首頁 > 生活

    05/10各報重點新聞一覽

    2026/05/10 07:42
    藍白主導立院通過預算上限7800億元的國防特別條例，美國在台協會（AIT）明確點出，拖延相關投資只會削弱台灣安全，並使中國共產黨得利。圖為國軍操演無人機。（軍聞社）

    藍白主導立院通過預算上限7800億元的國防特別條例，美國在台協會（AIT）明確點出，拖延相關投資只會削弱台灣安全，並使中國共產黨得利。圖為國軍操演無人機。（軍聞社）

    自由時報

    軍購案 藍白大砍4700億 美國務院：對中共讓步

    立法院前天在藍白主導下，通過預算上限七八〇〇億元的國防特別條例，比行政院版少了四七〇〇億元。美國國務院發言人昨對此表態說：「進一步延後對其他已規劃的能力提供經費，就是對中國共產黨的讓步。」美國在台協會（AIT）更明確點出，期待用於建構無人機及整合式防空與飛彈防禦系統等其餘項目經費，能儘快通過。拖延相關投資只會削弱台灣安全，並使中國共產黨得利。

    詳見 軍購案 藍白大砍4700億 美國務院：對中共讓步

    光澤醫美也爆偷拍 收押經理、設備主管 疑有未成年者受害 3家分店查扣可疑器材

    繼連鎖醫美診所「愛爾麗」爆發系統性針孔偷拍案，另一知名連鎖醫美診所「光澤」也被爆出在診間安裝偽裝成煙霧偵測器的偷拍監視設備，新北檢警八日搜索轄區五家光澤分店，其中在三家分店天花板查扣疑似連接至鏡頭的可疑線路及硬碟，甚至疑有未成年患者受害，帶回三人釐清案情，昨晨訊後將板橋中山店經理陳志敏、總部IT設備部門（負責電腦資訊維修與一般修繕）主管唐詠傑由證人改列被告，並聲押禁見二人獲准，全案擴大偵辦中。

    詳見光澤醫美也爆偷拍 收押經理、設備主管 疑有未成年者受害 3家分店查扣可疑器材

    前立委曾蔡美佐在家 遭30多人圍毆 朝天宮董事長之子 羈押禁見

    八十多歲前立委、北港朝天宮前董事長曾蔡美佐與兒子及親友共七人，七日凌晨在住家遭卅多人圍毆受傷，雲林檢警偵辦三天以來陸續拘提廿一名涉案人，其中，朝天宮董事長蔡咏鍀之子蔡晉財等五人因涉嫌重大、有滅證及串證之虞，法院裁定羈押禁見。

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    聯合報

    7800億軍購 美方盼剩餘預算能通過

    立法院三讀通過預算規模為七八○○億元的軍購特別條例，美國國務院和國會均表示歡迎；但國務院發言人也提醒，針對已規畫的軍事能力剩餘項目，任何進一步的資金延宕，都是對中國共產黨的讓步。美國在台協會（ＡＩＴ）則說，期待其他像是無人機、整合式防空及飛彈防禦系統等剩餘預算能夠通過。

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    蘋果傳找英特爾代工晶片 完全仰賴台積電局面恐走入歷史

    蘋果公司據傳和英特爾就生產蘋果產品晶片達成初步協議。華爾街日報引述知情人士報導，這兩家公司密集談判已逾一年，近幾個月已敲定正式合約。至於英特爾將為蘋果哪些產品代工晶片，目前仍不明朗。

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    中國時報

    川普出手 台積電壟斷蘋果晶片告終

    美國《華爾街日報》8日援引知情人士透露，蘋果公司（Apple）與英特爾（Intel）已達成初步協議，將由英特爾替蘋果部分裝置代工晶片。這將讓蘋果在長期合作夥伴台積電之外，擁有第二代工選項，不過台積電產能已嚴重吃緊，短期內不致受到影響。

    詳見川普出手 台積電壟斷蘋果晶片告終

    核三燃料棒明年初下訂 趕後年到貨

    日前傳出賴政府打算趁原廠西屋本月來台安檢核三，下訂燃料棒，可以趕在總統大選前加快重啟。但據了解，並無此事，知情人士透露，台電規畫下單購棒日期在明年初，主要得等核三第一階段檢查完成，可是即使沒有提前，最快仍有機會拚2028年初到貨。至於放在美國貯存的核四燃料棒，是否可直接重製給核二、三使用？台電並不排斥，同意展開評估。

    詳見核三燃料棒明年初下訂 趕後年到貨/a>。

    知名連鎖醫美診所「光澤」也被爆出偷拍，板橋中山店經理陳志敏（中）訊後聲押禁見獲准。（資料照）

    知名連鎖醫美診所「光澤」也被爆出偷拍，板橋中山店經理陳志敏（中）訊後聲押禁見獲准。（資料照）

    前立委曾蔡美佐在家被毆案，家屬指控朝天宮董事長蔡咏鍀的兒子蔡晉財是帶頭者，犯嫌重大、有串證之虞，法院裁定羈押禁見。（民眾提供）

    前立委曾蔡美佐在家被毆案，家屬指控朝天宮董事長蔡咏鍀的兒子蔡晉財是帶頭者，犯嫌重大、有串證之虞，法院裁定羈押禁見。（民眾提供）

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