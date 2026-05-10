母親節快樂！今各地回溫 週三起雨勢再來

北部、東北部及東部氣溫回升。今日預測高溫，北部、東北部及東部為26至29度，中部及東南部約30、31度。（資料照）

中央氣象署指出，今（10日）迎風面東半部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨，基隆北海岸及大台北地區也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，但午後山區亦有局部短暫陣雨。

氣溫方面，白天起東北季風減弱，漸轉偏東風，北部、東北部及東部氣溫回升。今日預測高溫，北部、東北部及東部為26至29度，中部及東南部約30、31度，南部可達33度以上，南部近山區平地或河谷甚至會更高；至於各地低約20至23度。

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空氣品質部分，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週一（11日）轉東南風至偏南風，迎風面東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。高溫預測，北部、東半部及澎湖28至30度，中南部32至34度，金門27度，馬祖24度；低溫預測，中部以北及宜花22至23度，南部及台東24度，澎湖23度，金門20度，馬祖18度。

週二（12日）受鋒面影響，週三（13日）至週五（15日）華南雲雨區東移，環境水氣增加，北部、東北部、東部地區及中部山區有局部短暫陣雨，中部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫陣雨。

國際都市天氣：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 22 ~ 30 25 ~ 32 26 ~ 32 24 ~ 30

今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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