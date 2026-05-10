為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    城市開箱》浩然敬老院長輩變身咖啡師 告別三合一開創新人生

    2026/05/10 09:09 記者蔡愷恆／台北專題報導
    浩然敬老院咖啡社。（記者蔡愷恆攝）

    浩然敬老院咖啡社。（記者蔡愷恆攝）

    台北市浩然敬老院過去給人隱於關渡山頭印象，近3年來分批搬遷至信義區的廣慈社宅中繼安置。由於社工組組長與社工們發現，長輩下樓就是便利商店與熱鬧的街道，許多長輩常跑去買現沖杯裝咖啡或是罐裝咖啡，房內也堆了不少三合一沖泡包。

    「第一堂課我問誰有喝三合一，全班都舉手。」受邀擔任社團老師、Q爸咖啡老闆李國憲表示，市售三合一咖啡多含化學添加物，對長輩健康並非首選。為了讓長輩喝得健康，並將「喝咖啡」的興趣轉化為生活重心，院方決定成立咖啡社團，帶著長輩進入手沖咖啡的世界。

    手沖咖啡從磨豆到品嚐，對長輩而言，既是味覺享受，也是復健運動。社工笑稱，磨豆子讓長輩變相健身，鍛鍊手部力量，甚至有長輩互相比賽誰磨得快，除了激起笑聲與活力，也對預防長輩「蝴蝶袖」或肌肉流失也意外有幫助。

    在沖泡過程中，長輩需要專注於刻度、水溫與時間。雖然有些長輩手部會不自覺抖動，但老師幽默鼓勵他們，說這在咖啡界被稱為日系的「抖動式控水手法」，每一抖都能帶出不同的咖啡風味，每位長輩沖出的咖啡都獨一無二。

    浩然敬老院對咖啡社的規劃不僅止於「喝咖啡」。去年年底，社團甚至舉辦了專業檢定，由「台灣愛咖啡推廣協進會」頒發證照。當長輩穿上圍裙，在院長與組長面前展演SOP沖泡流程時，讓他們找到了人生的新舞台。

    70歲的咖啡社社長王伯伯分享，以前只喝罐裝咖啡，進了社團才開始學手磨與手沖。他坦言，剛開始考試時會緊張，但練習八、九個月後，現在沖出的咖啡更有成就感，整個人「精神比以前好很多」，且嗅覺與味覺也變得更靈敏。

    另一位學員陳女士也表示，以前都隨便喝三合一，現在學會了專業手法，對生活多了點期待。院方為了鼓勵長輩參與，還設計了點數獎勵制度，讓長輩更有動力走出房間，透過咖啡與他人互動。

    李國憲預告，下半年將進一步訓練長輩「邊沖邊講」，練習一邊操作一邊向客人介紹咖啡豆的風味與故事，並計劃舉辦「一日店長示範日」，讓長輩在咖啡香中，重新定義精彩的晚年生活。

    台北市浩然敬老院配合重建從關渡分批遷至信義區的廣慈社宅，長輩細心計算水量與咖啡豆克數。（記者蔡愷恆攝）

    台北市浩然敬老院配合重建從關渡分批遷至信義區的廣慈社宅，長輩細心計算水量與咖啡豆克數。（記者蔡愷恆攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播