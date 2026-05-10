城市開箱》浩然敬老院長輩變身咖啡師 告別三合一開創新人生

浩然敬老院咖啡社。（記者蔡愷恆攝）

台北市浩然敬老院過去給人隱於關渡山頭印象，近3年來分批搬遷至信義區的廣慈社宅中繼安置。由於社工組組長與社工們發現，長輩下樓就是便利商店與熱鬧的街道，許多長輩常跑去買現沖杯裝咖啡或是罐裝咖啡，房內也堆了不少三合一沖泡包。

「第一堂課我問誰有喝三合一，全班都舉手。」受邀擔任社團老師、Q爸咖啡老闆李國憲表示，市售三合一咖啡多含化學添加物，對長輩健康並非首選。為了讓長輩喝得健康，並將「喝咖啡」的興趣轉化為生活重心，院方決定成立咖啡社團，帶著長輩進入手沖咖啡的世界。

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手沖咖啡從磨豆到品嚐，對長輩而言，既是味覺享受，也是復健運動。社工笑稱，磨豆子讓長輩變相健身，鍛鍊手部力量，甚至有長輩互相比賽誰磨得快，除了激起笑聲與活力，也對預防長輩「蝴蝶袖」或肌肉流失也意外有幫助。

在沖泡過程中，長輩需要專注於刻度、水溫與時間。雖然有些長輩手部會不自覺抖動，但老師幽默鼓勵他們，說這在咖啡界被稱為日系的「抖動式控水手法」，每一抖都能帶出不同的咖啡風味，每位長輩沖出的咖啡都獨一無二。

浩然敬老院對咖啡社的規劃不僅止於「喝咖啡」。去年年底，社團甚至舉辦了專業檢定，由「台灣愛咖啡推廣協進會」頒發證照。當長輩穿上圍裙，在院長與組長面前展演SOP沖泡流程時，讓他們找到了人生的新舞台。

70歲的咖啡社社長王伯伯分享，以前只喝罐裝咖啡，進了社團才開始學手磨與手沖。他坦言，剛開始考試時會緊張，但練習八、九個月後，現在沖出的咖啡更有成就感，整個人「精神比以前好很多」，且嗅覺與味覺也變得更靈敏。

另一位學員陳女士也表示，以前都隨便喝三合一，現在學會了專業手法，對生活多了點期待。院方為了鼓勵長輩參與，還設計了點數獎勵制度，讓長輩更有動力走出房間，透過咖啡與他人互動。

李國憲預告，下半年將進一步訓練長輩「邊沖邊講」，練習一邊操作一邊向客人介紹咖啡豆的風味與故事，並計劃舉辦「一日店長示範日」，讓長輩在咖啡香中，重新定義精彩的晚年生活。

台北市浩然敬老院配合重建從關渡分批遷至信義區的廣慈社宅，長輩細心計算水量與咖啡豆克數。（記者蔡愷恆攝）

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