藏書2-2》張良澤推動國家級文學館落空 近十萬藏書捐基金會運回台

成大台文系師生擔任志工，協助整理「張良澤文庫」的書籍史料。（蔣為文提供）

資深台灣文學研究者張良澤花費一甲子的歲月，從台灣到日本，收藏台灣相關的書籍史料。在近年致力推動國家級「台灣文學園區」遲遲沒有進展後，年初他將約十萬冊藏書史料等，捐給民間的發枝台語基金會，目前已從日本運回台灣，預計年底前以預約制開放研究者申請使用。

發枝台語基金會執行長蔣為文表示，張良澤存放在日本的史料不僅有文學、歷史等各類書籍，還有許多作家的書信、白色恐怖時期反對黨至日本演講募款的照片等一手資料，共計600箱，有助於戰後民族運動史、近代史研究，另外國內還有2、300箱左右，也會一同整理、分類完成後，再對外開放。

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蔣為文說，已在成功大學附近租民宅的二樓至四樓作為「張良澤文庫」，初估第1年營運費用包括書籍從日本海運回國的費用，約需300萬元，目前募款缺口尚有50萬元，後續維持則至少需100萬元。基金會不以營利為目的，但為了讓「張良澤文庫」可以永續經營，未來規劃將採使用者捐款或擔任志工協助整理書籍方式運作。

這學期起，成大台文系已開設「張良澤與台灣文學研究」課程，帶學生了解相關史料，蔣為文說，希望讓台灣研究及張良澤對台灣史料保存的使命感可以傳承下去，未來若政府願意重視這些史料，基金會也可以再捐給政府相關機構。

張良澤說，一生為台灣收藏了60年的資料，原本以為真理大學麻豆校區台灣文學資料館，會是相關藏書史料的最後歸屬，但在文學資料館和台灣文學國家園區相繼沒有著落後，他曾相當絕望，如今獲民間基金會保存，開心一半，另一半仍擔憂「張良澤文庫」未來是否可以永續經營，仍期盼有朝一日可以獲得官方重視。

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張良澤將收藏60年的台灣相關書籍史料捐給發枝台語文教育基金會，並擔任基金會第1屆有給職顧問。（記者劉婉君攝）

成大台文系師生擔任志工，協助整理「張良澤文庫」。（記者劉婉君攝）

成大台文系開設「張良澤與台灣文學研究」課程，邀請張良澤參與授課。（蔣為文提供）

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