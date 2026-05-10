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    首頁 > 生活

    台北河濱新亮點！華中河濱遊憩場融入「加蚋仔三寶」 下半年完工

    2026/05/10 07:00 記者董冠怡／台北報導
    龍舟型、一般型、親子型的特色鞦韆區。（台北市水利處提供）

    龍舟型、一般型、親子型的特色鞦韆區。（台北市水利處提供）

    河濱迎新亮點！台北市華中河濱華中露營場旁遊憩場變身中，工務局水利工程處說，新建工程活化「沼澤沙洲」地貌，打造雨水花園和沙坑區，設置磨石子滑梯、彈跳床、攀爬球及滑軌等遊具，景觀設計融入在地特色「加蚋仔三寶」茉莉花、麻竹筍與豆芽菜，讓遊憩空間增添故事感，串聯露營場休憩機能，預計下半年完工。

    水利處說明工程亮點，園區規劃休憩廣場與茉莉香花園，利用現況地形落差創造空間層次，設計具探索感的加蚋仔沙洲遊戲區，以及麻竹筍溜滑梯，把自然「歪腰」的可愛姿態轉化為流線造型，表面呈現筍殼的溫潤色系，搭配米黃色磨石子和自然紋理，宛如慵懶躺在斜坡上的巨大竹筍，上窄下寬，滑行時更添速度感、刺激感。

    色彩柔和的豆芽菜攀爬架把豆芽菜細長、彎曲的外型轉化為攀爬空間，順應地形坡度、上下延展，小朋友攀爬時，如同穿梭在一片生機盎然的芽菜森林中，還有龍舟型、一般型、親子型的特色鞦韆區，以及滑軌、彈跳床、磨石子滑梯與攀爬球，使不同年齡層親近自然之餘，也能感受萬華的文化底蘊。

    景觀設計融入在地特色「加蚋仔三寶」茉莉花、麻竹筍與豆芽菜，讓遊憩空間增添故事感。（台北市水利處提供）

    景觀設計融入在地特色「加蚋仔三寶」茉莉花、麻竹筍與豆芽菜，讓遊憩空間增添故事感。（台北市水利處提供）

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