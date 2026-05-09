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    首頁 > 生活

    彰化「永樂夜市」拚重返榮躍 商圈大改造預計9月完工

    2026/05/09 23:55 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化市永樂夜市曾是彰化縣人共同的美好回憶。（記者劉曉欣攝）

    彰化市永樂夜市曾是彰化縣人共同的美好回憶。（記者劉曉欣攝）

    彰化市永樂商圈曾是彰化縣民最愛逛的「夜市王」，規劃為觀光示範夜市後，商圈光環與人潮卻一路往下滑，還一度稱為蚊子夜市。彰化市長林世賢說，改造工程預計9月完工，打掉「路緣石」，全新規劃日式步道，引進知名小吃與伴手禮，找回「永樂夜市」往日風華。

    林世賢說，彰化市公所近年來，在永樂街與民族路舉辦封路的「春節市集」，成功創下百萬人潮，彰化人開心「以前永樂夜市的熱鬧都回來了」，凝聚了永樂商圈業者改造向心力，大家都有信心，「永樂夜市」可以重返榮耀。

    永樂商圈改造工程預計9月完工，敲掉人行步道與馬路的「路緣石」，取消單雙月的單側停車制，人行步道加寬，吸引更多店家的進駐，希望能夠主動出擊，把知名的美食店家與伴手禮業者找來，再創永樂夜市的高人氣。

    林世賢說，每個彰化人回憶都有逛永樂夜市的美好時光，彰化市已有「狗屎夜市」，永樂商圈重新改造，希望走精緻優質的路線，永樂街與中友百貨彰化店相距不遠，能夠營造百貨公司外圍的次商圈。

    永樂商圈指的是民族路到中山路段，林世賢認為，目前永樂街的中華路到民族路之間路段更熱鬧，有夜店，也有美食小吃，這次改造將把整條永樂街納入範圍，找回屬於彰化人對於永樂夜市的光榮與美好。

    彰化市永樂夜市的改造第一件事，就是打掉人行道與磚造路面的路緣石。（記者劉曉欣攝）

    彰化市永樂夜市的改造第一件事，就是打掉人行道與磚造路面的路緣石。（記者劉曉欣攝）

    彰化市永樂街曾是彰化市最熱鬧的街，如今完全不見昔日的風華。（記者劉曉欣攝）

    彰化市永樂街曾是彰化市最熱鬧的街，如今完全不見昔日的風華。（記者劉曉欣攝）

    彰化市永樂夜市改造包含中華路到民族路之間路段，永樂街全段納入。（記者劉曉欣攝）

    彰化市永樂夜市改造包含中華路到民族路之間路段，永樂街全段納入。（記者劉曉欣攝）

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