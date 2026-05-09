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    首頁 > 生活

    圖輯》炫彩燈光投映 淡江大橋上演伸展台走秀

    2026/05/09 23:39 記者塗建榮／台北報導
    淡江大橋橋身打上不斷變換色彩的燈光，彷彿上演伸展台走秀。（記者塗建榮攝）

    淡江大橋橋身打上不斷變換色彩的燈光，彷彿上演伸展台走秀。（記者塗建榮攝）

    淡江大橋將於12日通車，交通部9日晚上在大橋上舉辦通車典禮晚會。夜幕低垂中，淡江大橋橋身打上不斷變換色彩的燈光，彷彿在淡水河上的伸展台走秀。總統賴清德受邀出席致詞表示，未來無論是從陸地、河口或天上看淡江大橋，不會覺得大橋只是一棟建築，會感受到大橋的美，「它是一個藝術品」。

    交通部9日晚上在淡江大橋上舉辦通車典禮晚會，主橋塔用燈光打上「世界第一」字樣。（記者塗建榮攝）

    交通部9日晚上在淡江大橋上舉辦通車典禮晚會，主橋塔用燈光打上「世界第一」字樣。（記者塗建榮攝）

    交通部9日晚上在淡江大橋舉辦通車典禮晚會，主橋塔用燈光打上「世界第一」字樣。（記者塗建榮攝）

    交通部9日晚上在淡江大橋舉辦通車典禮晚會，主橋塔用燈光打上「世界第一」字樣。（記者塗建榮攝）

    淡江大橋將於12日通車，交通部9日晚上在大橋舉辦通車典禮晚會，華麗燈光點綴充滿時尚感。（記者塗建榮攝）

    淡江大橋將於12日通車，交通部9日晚上在大橋舉辦通車典禮晚會，華麗燈光點綴充滿時尚感。（記者塗建榮攝）

    螺旋體形式的淡江大橋橋梁管理中心，呈現出美妙地韻律感。（記者塗建榮攝）

    螺旋體形式的淡江大橋橋梁管理中心，呈現出美妙地韻律感。（記者塗建榮攝）

    淡江大橋橋身打上不斷變換色彩的燈光，彷彿上演伸展台走秀。（記者塗建榮攝）

    淡江大橋橋身打上不斷變換色彩的燈光，彷彿上演伸展台走秀。（記者塗建榮攝）

    淡江大橋橋身打上不斷變換色彩的燈光，彷彿上演伸展台走秀。（記者塗建榮攝）

    淡江大橋橋身打上不斷變換色彩的燈光，彷彿上演伸展台走秀。（記者塗建榮攝）

    淡江大橋橋身打上不斷變換色彩的燈光，彷彿上演伸展台走秀。（記者塗建榮攝）

    淡江大橋橋身打上不斷變換色彩的燈光，彷彿上演伸展台走秀。（記者塗建榮攝）

    螺旋體形式的淡江大橋橋梁管理中心，呈現出美妙地韻律感。（記者塗建榮攝）

    螺旋體形式的淡江大橋橋梁管理中心，呈現出美妙地韻律感。（記者塗建榮攝）

    淡江大橋橋身打上不斷變換色彩的燈光，彷彿上演伸展台走秀。（記者塗建榮攝）

    淡江大橋橋身打上不斷變換色彩的燈光，彷彿上演伸展台走秀。（記者塗建榮攝）

    淡江大橋橋身打上不斷變換色彩的燈光，彷彿上演伸展台走秀。（記者塗建榮攝）

    淡江大橋橋身打上不斷變換色彩的燈光，彷彿上演伸展台走秀。（記者塗建榮攝）

    交通部9日晚上在淡江大橋舉辦通車典禮晚會，舞台搭在大橋上別有一番風味。（記者塗建榮攝）

    交通部9日晚上在淡江大橋舉辦通車典禮晚會，舞台搭在大橋上別有一番風味。（記者塗建榮攝）

    淡江大橋橋身打上不斷變換色彩的燈光，彷彿上演伸展台走秀。（記者塗建榮攝）

    淡江大橋橋身打上不斷變換色彩的燈光，彷彿上演伸展台走秀。（記者塗建榮攝）

    交通部9日晚上在淡江大橋舉辦通車典禮晚會，舞台搭在大橋上別有一番風味。（記者塗建榮攝）

    交通部9日晚上在淡江大橋舉辦通車典禮晚會，舞台搭在大橋上別有一番風味。（記者塗建榮攝）

    交通部9日晚上在淡江大橋上舉辦通車典禮晚會。（記者塗建榮攝）

    交通部9日晚上在淡江大橋上舉辦通車典禮晚會。（記者塗建榮攝）

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