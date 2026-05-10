藏書2–1》張良澤為收藏「台灣」史料 曾病重、離婚、買屋給書住

張良澤收藏台灣相關書籍史料、作家手稿等已有一甲子。（記者劉婉君攝）

現年87歲的第12屆「台南文化獎」得主張良澤，畢生投入台灣文學研究，致力台灣相關史料收藏長達一甲子，甚至為了買書，曾操勞過度導致血管爆裂命危、離婚，人生第1筆房貸也是為了在日本買房給這些藏書及史料住，累計多達約10萬冊，他說，一個文明的國家，應該有歷史文獻、有文學，收集這些史料，「想證明台灣是真的有文化的國家。」

張良澤從1972年擔任成功大學中文系講師時，就開始到舊書店收集與台灣相關的書籍史料，只要有「台灣」2字的，他就全部蒐羅回家。當時因為薪水少，他利用假日到台北弟弟的影印店兼差賣影印機，獎金全用來買書，曾因太過操勞，血管破裂暈倒在顧客的公司，幸好顧客及時將他送醫，救回一命。

請繼續往下閱讀...

1978年白色恐怖期間，張良澤因提倡鄉土文學被當時的政府列為黑名單，流亡日本，任教於筑波大學，直到1992年黑名單解除返台，期間他持續穿梭日本舊書店，尋找台灣的資料，很多舊書店業者都認得他。

張良澤說，日本統治台灣50年，有許多學者來台做研究，包括歷史、文化、文學、旅行遊記等，日本戰敗後，許多資料在台灣看不到，或是保存狀況很差，而他在日本任教期間，日本經濟好起來，舊書店常出現早期統治台灣時代的文獻，且保存良好，所以他「從日本頭掃到日本尾」，全部買回家，還因為數量實在太龐大，人生第1次買屋貸款3000萬日幣，在鄉下蓋了1棟2層樓的木屋給書住，自己和家人則在學校旁租屋。

張良澤將薪水的一半用在買書，一半留作家庭支出，生活常要省著花，最後甚至因而離婚。他收藏的相關史料，包括日本時代出版的書籍、戰後初期國民黨政府來台時的資料文獻、以及親自拜訪關心台灣的作家、醫生取得的手稿等。回首過去60年，他說，許多珍貴史料是現在有錢也沒得買的，「如果不趕快保存下來，就會隨著歲月消逝。」

張良澤述說從20歲開始，從台灣到日本，收藏台灣相關書籍史料的經歷。（記者劉婉君攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法