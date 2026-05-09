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    首頁 > 生活

    台中河南路四段拓寬引進民間資源 市府省下8600萬

    2026/05/09 22:52 記者蘇孟娟／台中報導
    台中南屯河南路四段引進民間資源拓寬，改善路幅太窄堵車困擾。（台中市政府提供）

    台中南屯河南路四段引進民間資源拓寬，改善路幅太窄堵車困擾。（台中市政府提供）

    台中市河南路四段路幅狹窄，形成交通瓶頸，地方期待拓寬多年，建設局引進民間資源參與公共建設，結合容積獎勵機制，在用地取得過程成功促成與地主合作，地主提供土地並自行興建道路，順利打通交通斷點，為市庫節省約8600萬元經費。

    建設局長陳大田指出，南屯區河南路四段黎明東街63巷到大墩四街路幅狹窄，長期影響車流通行，形成交通瓶頸，這次改善路段全長約115公尺，拓寬到15公尺，原規劃工程總經費約8600萬元，其中用地費約7068萬元，市府透過用地取得公聽會積極溝通，成功促成地主提供土地自行施作，結合容積獎勵機制，創造公私雙贏，不僅有效減輕財政負擔，也大幅縮短建設期程，讓市民更早享有安全順暢的通行環境。

    陳大田指出，民間參與是推動城市發展的重要動能，未來建設局將持續秉持開放透明的溝通機制，促進更多公私協力機會，攜手打造更完善的城市路網與宜居環境。

    建設局說，河南路四段拓寬後有效改善周邊車流壅塞，提升行車安全與通行效率，強化南屯區整體路網連結功能，帶動區域發展。

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