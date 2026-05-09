高美濕地網美露營區全拆了！市府：升級轉型 綠地釋出供休閒

台中市建設局說，5月1日起無縫接軌接手高美濕地遊客中心，先釋出綠化空間讓遊客使用。（記者張軒哲攝）

台中高美濕地曾被評選為「一生必遊」的美景，紅到國外，但高美濕地遊客中心委外營運一波三折，3年前設置「網美露營區」一度炒熱話題，卻遭颱風重創歇業，近日解約，露營區帳篷全拆。建設局說，5月1日起無縫接軌，露營區優化為綠地空間釋出給遊客休閒，目前加緊招商，期盼結合在地農特產銷與生態教育推廣，讓遊客中心活化升級轉型。

高美濕地是台中享譽國際的觀光亮點，但斥資3.6億元興建的遊客中心委外營運卻一波三折，2019年7月開幕後，景觀餐廳與咖啡館、伴手禮店均因生意不佳接連歇業。2023年搭上露營熱潮設置豪華露營區，「網美露營區」一度蔚為話題，營運一年多後卻慘遭颱風重創，2024年下半年封閉，2025年初正式歇業，近日跟市府解約。

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建設局指出，5月1日起無縫接軌，啟動場域轉型升級計畫，目前先進行場域優化與營運過渡作業，與原營運團隊依循契約精神溫和且有序地辦理交接。過渡期間，原團隊持續協助維持基本營運與諮詢服務；市府另派專業團隊進駐現場，強化安全維護與環境整潔，近期已先行拆除原露營區的圍籬及部分設施，同步辦理草皮補植等環境優化工程，將寬廣的綠地空間重新釋出給遊客休閒。

建設局指出，積極展開涵蓋遊客中心主體、停車場及原露營場範圍的招商作業，盼結合在地農特產銷與生態教育推廣，重新活化轉型遊客中心，近期已有多家具備商場營運、觀光遊憩與生態旅遊經驗的團隊表達興趣。

「網美露營區」帳篷已拆光。（資料照，記者張軒哲攝）

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