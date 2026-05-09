金門寶寶爬行賽萌翻 家長歡樂爆棚：很療癒

有的寶寶很喜歡蔬菜，看到就勇往直前。（記者吳正庭攝）

金門縣衛生局推廣幼兒專責醫師計畫，今天舉辦扎根零歲寶寶趣味競賽，最受歡迎的寶寶爬行賽，參賽主角都是未滿1歲的嬰幼兒，上了「賽道」完全失控，有的發呆，有的「交朋友」，完全無視場外大人著急的加油聲；寶寶無辜的萌樣，大人都說「很療癒」。

縣衛生局說，為強化0到3歲嬰幼兒「整合性健康管理」與「連續性照護服務」，根據幼兒專責醫師制度計畫，針對幼兒發展階段舉辦寶寶趣味競賽，吸引113組親子組隊參加。

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衛生局長李金治說，幼兒專責醫師制度的目標，是讓每個0到3歲的孩子都有1位專責醫師陪伴成長，照護內容不受限於醫療，更涵蓋幼兒在家中的生長發育、日常照顧及育兒問題諮詢等，希望透過完整且持續性的照護服務，協助家長安心育兒。

衛生局說，根據「幼兒專責醫師制度」政策，目前有7位醫師，透過手機群組，提供超過990幼兒的家長，一對一方式提供相關諮詢；獲得許多家長正面評價。

寶寶趣味競賽有寶寶「爬行賽」、「搬搬樂」，重頭戲爬行賽有0歲至1歲53名寶寶參加，比賽哨音響起，許多寶寶仍停在起點按兵不動，無視於爸爸在起點連哄帶騙、求爺爺告奶奶，媽媽在終點搖旗吶喊，拿出寶寶平常愛玩、愛吃的寶貝，使盡渾身解數，但都不能動搖寶寶在賽道上「我行我素」的行為；有的寶寶們看對了眼，3、2個聚在一起「交朋友」舉步不前，還有寶寶起步不久，竟然「站起來」，雖然提早學步，長輩看了驚喜，但已經違規，不算成績，場面熱鬧溫馨。

衛生局說，6公尺的寶寶爬行賽，前5名寶寶分別以34秒、1分7秒、1分14秒、1分15秒及1分24秒完成賽事。

比賽開始，仍有部分「選手」停在起跑線，對於大人的勸說無動於衷。（記者吳正庭攝）

比賽開始，大人很緊張，寶寶很輕鬆，在場上聊天「交朋友」。（記者吳正庭攝）

大人見勸說無效，招手要寶寶回來也勸不動。（記者吳正庭攝）

媽媽們在終點使出渾身解數招手，也是效果不大。（記者吳正庭攝）

有的寶寶爬到一半忽然「單腳翹起」，靜止不動，可愛的舉動引發關注。（記者吳正庭攝）

有的寶寶快到終線忽然舉目張望，不願往前。（記者吳正庭攝）

金門縣衛生局舉辦扎根零歲寶寶趣味競賽，其中最受歡迎的寶寶爬行賽，參賽主角都是未滿1歲的嬰幼兒，場內場外笑聲不斷。（記者吳正庭攝）

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