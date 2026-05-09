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    獨家》墾丁海底星空大爆發！媽祖生「珊瑚產卵」 粉紅煙花驚豔

    2026/05/09 20:56 記者蔡宗憲／屏東報導
    恆春半島生態盛事「珊瑚產卵」今天媽祖生大爆發。（張維奇提供）

    恆春半島生態盛事「珊瑚產卵」今天媽祖生大爆發。（張維奇提供）

    恆春半島年度生態盛事「珊瑚產卵」在今天（9日）媽祖生日（農曆三月廿三）進入大爆發。墾丁海底這兩晚準時上演一場壯麗的粉紅奇景，迷紋珊瑚、腦紋珊瑚與角菊珊瑚，噴發出密密麻麻的精卵束，宛如無數粉紅星沙在深藍海水中綻放，交織成一幅絕美的「海底星空」，吸引全台無數潛水愛好者與攝影師，連夜下水朝聖。

    長期觀察紀錄的資深潛水教練阿奇興奮地表示，這兩天的水下盛況令人振奮。根據第一線觀測，目前已有超過20種珊瑚、40個以上的個體集體產卵，其中又以角菊珊瑚屬、腦紋珊瑚屬及迷紋珊瑚屬最為踴躍。

    「就像是海底的粉紅煙火秀！」阿奇描述，墾丁出水口及眺石海域的珊瑚礁區，迷紋珊瑚呈現壯闊的團塊丘形，腦紋珊瑚則帶著獨特的曲折紋路，紛紛在黑夜中釋放生命能量，這股強勁的生命力，象徵著南台灣海洋生態的堅韌。

    墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）保育科指出，珊瑚產卵是海洋生態健康最直觀的指標。墾丁曾面臨嚴重的珊瑚白化危機，當時各界一度憂心忡忡；所幸經過保育單位近年強化監測，並積極推動「減光害」措施，減少夜間強光對珊瑚生殖機制的干擾，今年各潛點的珊瑚覆蓋率顯著提升，盛大的產卵規模顯示墾丁海域生態已重回正軌。

    潛水界表示，隨著朝聖潛客激增，水下密集的照明強光恐對珊瑚產卵造成緊迫，加上長年不散的廢棄漁網問題，仍是威脅珊瑚生長的隱形殺手。墾管處特別呼籲，民眾與潛水業者在入水觀察時，應遵循「低光害」原則，避免強光直射產卵中的個體，並嚴禁觸碰或干擾生態。

    恆春半島生態盛事「珊瑚產卵」今天媽祖生大爆發。（張維奇提供）

    恆春半島生態盛事「珊瑚產卵」今天媽祖生大爆發。（張維奇提供）

    恆春半島生態盛事「珊瑚產卵」今天媽祖生大爆發。（張維奇提供）

    恆春半島生態盛事「珊瑚產卵」今天媽祖生大爆發。（張維奇提供）

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