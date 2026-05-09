台中豐樂公園黑天鵝失蹤記 建設局曝真相超尷尬

張耀中（右）與民眾前往豐樂公園，只找到一對黑天鵝。（張耀中提供）

台中市豐樂雕塑公園原放養兩對黑天鵝，近來民眾反映疑似少了一隻，前台中市議員張耀中前往了解，均僅看到一對黑天鵝，急發尋鵝啟事；建設局尷尬曝真相，原來其中一隻公鵝在秋紅谷「早有家室」，卻被誤帶到豐樂「另組家庭」，發現錯誤後趕緊把公鵝送回，母鵝則移居到后里環保公園並有新伴侶，目前豐樂公園僅放養一對黑天鵝。

張耀中指出，建設局去年為推廣生態教育，特別將4隻黑天鵝自秋紅谷景觀生態公園移居至豐樂公園，成為地方焦點，但近來屢有民眾反映黑天鵝少一隻，他跟民眾前往找半天也僅看到一對天鵝。

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張耀中指出，黑天鵝屬於伴侶關係穩定的鳥類，多半採一夫一妻制，若原本4隻變成3隻，可能產生其中一隻落單、甚至出現爭偶等情況，對黑天鵝的生活習性及穩定性都可能造成影響，加上園區內出現明顯異味，擔心失蹤的黑天鵝是躲藏在園區角落，還是已經發生意外，促相關單位能儘速清查確認，向外界說明。

不過，建設局糗曝真相強調，豐樂雕塑公園黑天鵝沒有失蹤，2年前移來4隻黑天鵝，經持續觀察，其中1隻天鵝整日「鬱鬱寡歡」，甚至對同到豐樂的伴侶不感興趣，觀察多時並細查下，才赫然發現公鵝竟「早有家室」，早在秋紅谷原棲地就已有固定配偶及育雛經驗，基於黑天鵝「一夫一妻制」習性考量，去年4月趕緊把公鵝送回秋紅谷一家團圓。

建設局指出，配合擴展黑天鵝復育生態教育地點，4月17日選定后里環保公園為新據點，已另將在豐樂「恢單」的母鵝改送到后里公園，並自秋紅谷找另1隻公鵝作伴。

豐樂公園目前僅剩一對黑天鵝悠遊湖中。（張耀中提供）

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