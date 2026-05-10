校園透保水2-2》強降雨挑戰傳統思維 新北議員籲善用空間、改善鋪面

華僑高中透水保水工程，利用校地建置合適空間設置透水保水設施，增加周邊臨時滯洪容量，並控制校園逕流排出量。（記者黃子暘攝，資料照）

新北市府水利局善用校地，推動校園透水保水工程，也持續規劃公園調節池工程，加強社區災防韌性。國民黨新北市議員陳偉杰建議，市府應進一步擴大評估易積淹水區域，也可善用公有停車場地下空間、運動中心及道路綠帶等公有設施，提升治水設施空間彈性。民進黨市議員顏蔚慈強調，高度開發區域如三重、蘆洲，有柏油、水泥鋪面不透水狀況，市府應結合都市計畫，加速改善老舊鋪面，同步公開監測數據、防洪韌性指標以供民眾了解。

陳偉杰指出，極端氣候下，短延時強降雨常態化，市府推動校園透保水與滯洪池公園，是將「韌性城市」從口號轉化為實體工程的積極作為，他也建議市府擴大評估易積淹水區域，尤其是排水坡度較緩的沿海行政區，或地表高度開發的工業區周邊，並期許推動中、規劃中工程能如期如質完工，為當地居民構築更安心的防護網。

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除了校園、公園空間，陳偉杰也建議，市府應跨局處整合資源，善用公有停車場地下空間、運動中心及道路綠帶等公有設施；治水方能守護市民身家財產，市府應持續盤點更多公有土地，讓新北轉型為隨時吸水、保水的強韌城市。

顏蔚慈說，單靠側溝與下水道的「末端排水」傳統思維，在極端氣候延時強降雨挑戰下已面臨極限，尤其如三重、蘆洲等高度開發、人口密度極高區域，柏油水泥鋪面導致地表不透水，每逢豪雨，排水系統便會承受巨大壓力，市府在治水上，應讓土地具備雨水暫存、分擔逕流的功能，打造具備緩衝能力的海綿城市。

顏蔚慈表示，市府應優先針對曾有積淹水紀錄的地點，盤點周邊學校、公園、活動中心及停車場等公有設施，結合都市計畫加速改善老舊鋪面，並將零星的公有地串聯規劃地下滯洪路網，以便強降雨來襲時發揮滯洪功能，也應使監測數據與防洪韌性指標透明化，以供居民了解住家周邊的排水能力。

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