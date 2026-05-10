校園透保水2-1》新北校地、公園結合水利設施 加強社區災防韌性

汐止青山國中小在操場、跑道下設置雨水滯洪池。圖為跑道復舊狀況。（新北市水利局提供）

都市地區高度開發，極端氣候挑戰下，治水更需善用有限空間資源。新北市水利局推動「校園透水保水」工程，善用校地建置透保水設施，今年內有汐止青山國中小、三重高中及華僑高中陸續完工，另有中和華夏科技大學透保水工程一案規劃中。此外，居民休憩需求也能與治水需求兼具，水利局指出，除已完工的中和區壽德公園滯洪池工程，現正規劃中和自強公園調節池工程。

水利局表示，市府已完成9座校園透保水工程，總滯洪容量達3.69萬噸，規劃中的中和區華夏科技大學校園透保水工程，預計新設4000噸地下滯洪池，施作完成後將可解決中和華新街及工專路周邊受短延時強降雨影響的積淹水問題，將持續尋找合適校地持續推動透保水工程。

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水利局介紹，汐止青山國中小周邊環山路南側山區逕流量大，校區後方及周邊易積淹水，市府透過於操場及跑道下設置雨水滯洪池、廢棄污水處理槽改建為滯洪池改善，已完成透保水設施施工，預計5月下旬完成剩餘地表PU跑道工項；三重高中與周邊重安街十三巷地勢低窪，豪大雨易積淹水，此案先前已完成透保水工程，市府進一步推動改善，包括新設滯洪池、低窪處新設透水鋪面及滲透井、校門口新設截流溝等，預計7月完工；華僑高中案則是透過在停車場下增設滯洪池及6組抽水機組等手段，力拚改善板橋區僑中二街一帶至浮洲地區淹水困擾，預計8月完工。

位於中和、板橋及土城交界處的壽德公園則被改造為兼顧遊憩、滯洪功能的公園，水利局指出，公園改造構建滯洪空間，降低約85公頃範圍的積淹水風險。

水利局進一步表示，今年預計辦理中和自強公園調節池工程，改善自強公園內後方地勢較高，強降雨時大量雨水逕流造成國光街側溝排放不及的積淹水問題，基於現地條件考量，擬以滯洪池或降挖方式提供滯洪量體，整體滯洪量約可達300至400立方公尺，可有效降低洪峰量，讓路面側溝順利排水，進而解決國光街積淹水問題。

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