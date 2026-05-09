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    首頁 > 生活

    長濱樟原國小百年校慶 3族群老少一同慶祝

    2026/05/09 20:39 記者劉人瑋／台東報導
    台東長濱樟原國小學區3族群輪流以自身儀式祈福，老學長和小學弟妹同歡。（台東縣政府提供）

    台東長濱樟原國小學區3族群輪流以自身儀式祈福，老學長和小學弟妹同歡。（台東縣政府提供）

    台東縣長濱鄉樟原國小今（9）日盛大舉辦創校百年校慶運動會暨百年榮耀音樂會，噶瑪蘭、布農、阿美族祈福顯現這間百年國小的多元文化。

    活動開場是結合多族群文化的祈福儀式，社區長者帶領進行噶瑪蘭族祈福儀式，以布農族鳴槍揭開序幕，象徵向天地與祖靈致敬，祈願學校百年基業持續興盛、學子平安成長。太平洋森巴鼓隊接著帶來熱力演出，在悠揚的阿美族歌謠《Pasiwali（日出東方）》歌聲中，會旗冉冉升起，展現樟原融合多元族群文化的生命力與精神象徵。

    開幕典禮由百年校慶籌備委員會主任委員章俊博擔任主席，校友、社區與學生共同進場，學生與校友攜手完成「聖火進場」與「薪火相傳」儀式。章俊博致詞說，樟原國小百年來不僅是教育的殿堂，更是部落與社區共同成長的重要核心，透過校慶活動凝聚各界力量，讓教育與文化持續傳承，邁向下一個百年。

    縣府教育處指出，樟原國小百年歷史見證台東偏鄉教育的深耕與發展，彰顯原住民族文化與教育融合的價值。

    今天的運動會競賽項目涵蓋幼兒園到國小各年級徑賽、趣味競賽及大隊接力，更設有社區組競賽，讓不同年齡層共同參與，展現全民運動精神。同時安排百年校史藝文展導覽，透過百年大樹意象裝置、老照片、畢業紀念冊及學生作品等策展，帶領大家回顧樟原百年教育歷程。

    中午舉行「校友感恩午宴─巴歌浪」，凝聚校友情誼；接續登場的「百年榮耀生日快樂音樂會」，由師生、校友及社區團體接力演出，為百年校慶增添歡樂氣氛。

    樟原國小鄭惠芬校長說，百年校慶運動會以「珍惜、感恩、傳承、永續」為核心精神，透過文化儀式與教育活動的結合，深化學校與社區的連結，持續打造具備「樟力、原力、學力」的永續學習校園，迎向下一個百年。

    長濱鄉樟原國小盛大舉辦創校百年校慶運動會暨百年榮耀音樂會。（台東縣政府提供）

    長濱鄉樟原國小盛大舉辦創校百年校慶運動會暨百年榮耀音樂會。（台東縣政府提供）

    長濱鄉樟原國小盛大舉辦創校百年校慶運動會暨百年榮耀音樂會。（台東縣政府提供）

    長濱鄉樟原國小盛大舉辦創校百年校慶運動會暨百年榮耀音樂會。（台東縣政府提供）

    長濱鄉樟原國小盛大舉辦創校百年校慶運動會暨百年榮耀音樂會。（台東縣政府提供）

    長濱鄉樟原國小盛大舉辦創校百年校慶運動會暨百年榮耀音樂會。（台東縣政府提供）

    長濱鄉樟原國小盛大舉辦創校百年校慶運動會暨百年榮耀音樂會。（台東縣政府提供）

    長濱鄉樟原國小盛大舉辦創校百年校慶運動會暨百年榮耀音樂會。（台東縣政府提供）

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