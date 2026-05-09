圖輯》關渡宮媽祖遶境 信眾鑽轎底祈福

關渡宮今日結合玉女宮、皇帝宮，展開一年一度的遶境盛會。（記者朱沛雄攝）

位於台北市北投區的關渡宮，今日結合玉女宮、皇帝宮展開一年一度的遶境，為民眾賜福。信眾們持香在遶境路線沿途虔誠迎駕，媽祖鑾轎行經時，依序排隊下跪「鑽轎底」，祈求闔家平安、萬事順遂。

關渡宮今日結合玉女宮、皇帝宮，展開一年一度的遶境盛會。（記者朱沛雄攝）

關渡媽、玉女娘娘及皇帝宮眾神尊共同巡境，為民眾賜福。（記者朱沛雄攝）

關渡宮今日結合玉女宮、皇帝宮，展開一年一度的遶境盛會。（記者朱沛雄攝）

關渡宮今日結合玉女宮、皇帝宮，展開一年一度的遶境盛會。（記者朱沛雄攝）

關渡宮今日結合玉女宮、皇帝宮，展開一年一度的遶境盛會。（記者朱沛雄攝）

關渡媽、玉女娘娘及皇帝宮眾神尊共同巡境，為民眾賜福。（記者朱沛雄攝）

信眾排隊鑽轎底，祈求闔家平安、諸事順遂。（記者朱沛雄攝）

信眾排隊鑽轎底，祈求闔家平安、諸事順遂。（記者朱沛雄攝）

信眾排隊鑽轎底，祈求闔家平安、諸事順遂。（記者朱沛雄攝）

信眾排隊鑽轎底，祈求闔家平安、諸事順遂。（記者朱沛雄攝）

信眾排隊鑽轎底，祈求闔家平安、諸事順遂。（記者朱沛雄攝）

信眾排隊鑽轎底，祈求闔家平安、諸事順遂。（記者朱沛雄攝）

信眾排隊鑽轎底，祈求闔家平安、諸事順遂。（記者朱沛雄攝）

遶境過程下起陣雨，工作人員為千里眼、順風耳穿上「雨衣」。（記者朱沛雄攝）

遶境過程下起陣雨，工作人員為范、謝將軍穿上「雨衣」。（記者朱沛雄攝）

小朋友穿戴自製的千里眼、順風耳跟隨媽祖遶境。（記者朱沛雄攝）

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