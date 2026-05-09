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    首頁 > 生活

    雲林萬人孝親洗腳 孩子調皮搔癢逗笑媽媽、也有人感動落淚

    2026/05/09 20:19 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林萬人孝親洗腳活動，場面壯觀溫馨。（記者黃淑莉攝）

    雲林萬人孝親洗腳活動，場面壯觀溫馨。（記者黃淑莉攝）

    今（9）日母親節前夕，雲林縣府在虎尾雲林縣立田徑場，舉辦萬人孝親洗腳活動，吸引近萬人或坐或跪幫媽媽洗腳，有女兒仔細為媽媽洗腳、按摩，母女相視熱淚盈眶，也有小孩調皮邊洗邊在媽媽腳底搔癢，母子笑開懷，場面溫馨又歡樂。

    出嫁到桃園的吳小姐，利用本週回雲林慶祝母親節報名參加孝親洗腳活動，今天她與先生帶著子女一起參加，她說，活動很有意義，也讓平常不好意思說出口的感謝，透過洗腳傳達，孩子也很開心參加。

    還有一家三代參加，女兒說，這是父親幫他們報名，她與姊姊、弟弟幫媽媽洗腳，孩子幫她們洗，透過洗腳傳遞對父母與長輩的感恩之情。

    雲林縣長張麗善也替婆婆洗腳，縣府多位一級主管也帶著媽媽一起參與。張麗善表示，孝道是重要的品德教育核心，縣府近年持續推動相關課綱與教材，希望從生活中落實生命教育，孝親洗腳不只是傳統儀式，更是身體力行的最好實踐。

    雲林萬人孝親洗腳活動，吸引近萬人參加，場面壯觀溫馨。（記者黃淑莉攝）

    雲林萬人孝親洗腳活動，吸引近萬人參加，場面壯觀溫馨。（記者黃淑莉攝）

    雲林萬人孝親洗腳活動，交通工務局長汪令堯雙膝跪地幫媽媽洗腳。（記者黃淑莉攝）

    雲林萬人孝親洗腳活動，交通工務局長汪令堯雙膝跪地幫媽媽洗腳。（記者黃淑莉攝）

    雲林萬人孝親洗腳活動，場面壯觀溫馨。（記者黃淑莉攝）

    雲林萬人孝親洗腳活動，場面壯觀溫馨。（記者黃淑莉攝）

    雲林萬人孝親洗腳活動，場面壯觀溫馨。（記者黃淑莉攝）

    雲林萬人孝親洗腳活動，場面壯觀溫馨。（記者黃淑莉攝）

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