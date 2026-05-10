高雄歌廳史2-2》秀場江湖不只熱鬧 還有看不見的紅線

秀場天王豬哥亮復出後，於電視節目重現歌廳秀橋段。（記者蘇福男翻攝）

高雄「藍寶石大歌廳」昔日以藝人敢講、敢演，且以台語為主要演出語言，有別於當時的主流文化和電視節目正經八百的演出，在台灣戒嚴年代很受市井小民的歡迎，但經常踩在紅線、地雷之上，連大牌藝人也不免因此遭「坐歌監」。

資深媒體人、《高雄有顆藍寶石》一書作者邱祖胤就指出，1976年余天和張琪在藍寶石上演爆笑劇，結果被人檢舉「妨害風化、演唱淫詞穢曲」，余天因此被註銷歌唱演員證一年半，同台的張琪、林美照、羅江、方正等藝人「念其初犯、一律警告」，藍寶石則被裁定停業3天；另藝人康弘有一次在台中酒店演出開黃腔，並做出「擠牛奶」等不雅動作，鳳飛飛遭到波及，被「演藝人員自律評議委員會」裁決歌監3個月，期間並停止一切演出，事後有人調查發現其實背後另有隱情。

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導演楊力州拍攝《高雄有顆藍寶石》紀錄片，也揭開許多秀場背後的有趣故事，包括秀場天王豬哥亮那一頭「招牌馬桶蓋」，原來是當年髮型設計師「余師」的傑作，余師生前受訪透露，其設計靈感來自英國傳奇搖滾樂團「披頭四」（The Beatles），創造出如此強烈的視覺造型，讓全台民眾只要聽到「馬桶蓋頭」就會直覺聯想到天王豬哥亮，果然「馬桶蓋頭」既成為秀場裡最鮮明的視覺符號，也讓豬哥亮成為秀場文化最具代表的形象。

秀場天王豬哥亮的「招牌馬桶蓋頭」，原來是髮型設計師「余師」的傑作。（記者蘇福男翻攝）

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