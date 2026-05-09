不是台積電！台南徵才活動廠商開出100K搶人

勞動部雲嘉南分署永康就業中心舉辦大型徵才活動，廠商祭出高薪搶人。（永康就業中心提供

畢業求職旺季將至，勞動部雲嘉南分署永康就業中心今天在南大附中舉辦大型徵才活動，共有36家廠商參與，釋出2350個工作機會，雖然台積電也來了，但台灣矽科宏晟科技為了招募研發工程師，開出全場最高月薪10萬元搶人，最受矚目。

包含台積電、聯亞科技、矽品精密工業、光洋應用材料、艾爾斯半導體、Garmin台灣國際航電等知名大廠都到現場徵才廠商，還有製造、餐飲、服務與零售業，釋出職缺涵蓋各類工程師、儲備幹部，以及品管、業務、門市人員，提供民眾多元選擇。

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根據統計，今天的徵才活動，有近8成工作機會的薪資在3.5萬元以上，而Garmin台灣國際航電、緯穎智造各因應產能需求，分別開出440個、330個包含技術員與檢驗員等大量職缺，待遇落在32K至54K之間。

台灣矽科宏晟科技開出全場最高月薪100K招募研發工程師，御手國醫最高薪8萬元要找店長，統聯客運徵求駕駛上看7萬元，漢唐公司徵焊工則有6萬元，緯穎智造的倉管人員最高薪資達51K，一些公司徵求各類工程師，都從45K起跳，展現企業延攬人才的高度誠意。

永康就業中心主任李奇玫指出，面對產業轉型、人才需求變化，勞動部持續透過多元就業服務，以及徵才活動，搭建企業與求職民眾之間的橋梁，今天活動不僅提供優質職缺，更有近7成不限工作經驗，對社會新鮮人、轉職者，還有二度就業婦女而言，是進入職場或重返職場的好機會；另現場還設置中高齡專區，提供55歲以上或退休民眾專屬諮詢服務，鼓勵勇敢邁向新職涯。

勞動部雲嘉南分署永康就業中心舉辦大型徵才活動，人潮湧至。（永康就業中心提供）

勞動部雲嘉南分署永康就業中心舉辦大型徵才活動，吸引求職者到場。（永康就業中心提供

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